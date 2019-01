Plus de 200 photographies du 19e et 20e siècle présentées au Ryerson Image Centre

Le couple torontois formée par Howard et Carole Tanenbaum présente sa collection personnelle intitulée True to the eyes jusqu'au 7 avril au Ryerson Image Centre.

Cette collection regroupe plus de 200 photographies réunies sous le thème de l’humain et s'étend sur les périodes du 19e et 20e siècle.

Le couple a commencé à collection des photographies au milieu des années 70, une période durant laquelle ce n’était pas très courant de collection des images.

C’est une façon intéressante de retracer l’histoire de la photographie, on passe du 19e à la fin du 20e siècle, donc on a vraiment un éventail d’images et des histoires particulières. - Gaëlle Morel, conservatrice pour les expositions au Ryerson Image Centre

Les portraits humains se trouvent au coeur de cette exposition. Des portraits de toute sorte par exemple des gens qui vivent une vie un peu marginale ou en dehors des normes traditionnelles de la société, des scènes de bars et des scènes avec des prostituées.

Les « Newsboys » du photographe Lewis Hine font partie de la collection de Howard et Carole Tanenbaum. L'image a été prise en 1909. Photo : Lewis Hine

Cette exposition présente le travail de quelques photographes célèbres du 19e et 20e siècle comme William Notman, Ernest J. Bellocq, Brassaï, Lisette Model, Diane Arbus, Mary Ellen Mark, Jim Goldberg, and Edward Burtynsky, mais elle regroupe aussi des clichés de photographes anonymes.

Cette photo des chutes du Niagara a été prise en 1895. Photo : William Notman & Son Studio

C’est un mélange, ce qui en fait une collection à part, parce qu’on n’est pas dans la recherche permanente du chef-d’oeuvre ou de l’oeuvre ultime, mais plutôt dans un intérêt poussé d’un différent usage de la photographie. Il n’y a pas de hiérarchie. Gaëlle Morel, conservatrice pour les expositions au Ryerson Image Centre