Trottoirs glissants : Urgences-santé inondée d’appels

Les trottoirs et les rues glacées de Montréal causent bien des ennuis aux citoyens qui s'aventurent à l'extérieur. Vendredi matin, Urgences-santé a reçu 140 appels à l'heure, soit deux fois plus que les 60 à 70 qu'elle reçoit habituellement.

En après-midi, la fréquence avait diminué à 90 appels à l’heure, dont bon nombre concernait des chutes.

Des cadres en congé qui ont une formation de paramédics ont été rappelés au travail, de même que des mécaniciens et des employés qui font l’entretien des ambulances.

Nombreuses chutes

À 16 h, l’organisme avait reçu 166 appels concernant des chutes.

« Une journée comme aujourd’hui, où il y a des conditions météo défavorables, on a trois fois plus de patients qui vont se présenter avec des chutes reliées à la glace et à la neige », indique le Dr Jean-Marc Troquet, chef du service des urgences du Centre universitaire de santé McGill.

Le Dr Troquet précise que les femmes âgées et les jeunes hommes sont ceux qui sont les plus touchés. « Les femmes âgées, parce qu’elles font plus d’ostéoporose. Donc, une chute mineure peut entraîner une fracture. Les jeunes hommes, parce qu’ils prennent plus de risques », indique-t-il.

Urgences-santé demande d’ailleurs à la population d’éviter les sorties non essentielles et d’éviter d’appeler le 911 pour des problèmes non urgents.

L’organisme invite aussi ceux qui ont besoin de se rendre à l’urgence ou à une clinique de le faire par eux-mêmes s’ils n’ont pas besoin d’une ambulance.

Avec des informations de Marc Verreault et de Catherine Gauthier