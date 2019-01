Le musicien Raphaël Butler opéré pour une tumeur de l’hypophyse

Dans une publication sur sa page Facebook, il explique avoir reçu en juillet dernier un diagnostic d’acromégalie. Cette condition se caractérise par la production excessive d’hormones de croissance, qui fait grandir démesurément certaines parties du corps, comme les mains et les pieds, et cause des déformations au visage.

Des personnalités connues, souvent de très grande taille, comme le lutteur André the Giant (le géant Ferré), l’acteur Richard Kiel ou le combattant d’arts martiaux mixtes Antônio Silva, en ont été atteints.

Ce trouble hormonal provoque aussi de la fatigue, en plus d’entraîner de sérieux problèmes de santé et de réduire l’espérance de vie si la personne n’est pas soignée.

Opéré pendant cinq heures et demie

Raphaël Butler a subi l’ablation de cette tumeur bénigne de l’hypophyse le 16 janvier au Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM). Il dit bien se remettre de l’opération, qui a duré cinq heures et demie. L’intervention chirurgicale, explique-t-il, a de bonnes chances de résoudre le problème et de faire cesser cet excès d’hormones et les symptômes qui y sont associés.

Raphaël Butler. Photo : Louis-Philippe Chiasson

L’acromégalie prend souvent du temps à être diagnostiquée, explique-t-il. Comme les changements morphologiques se produisent lentement, la personne atteinte et son entourage ne s’en rendent pas nécessairement compte au jour le jour.

Je me rappelle quand j'ai gradué de la polyvalente, mes souliers, je prenais des 11 , illustre l’artiste âgé de 32 ans. Deux, trois ans passés, je me disais: “c'est pas des 12 que ça me prend, c'est des 13”.

Ce qui a incité le Néo-Brunswickois à consulter son médecin est un peu le fruit du hasard, et est en quelque sorte dû au rôle qu’il a décroché dans la série télévisée Les Newbies.

Je joue le frère de Robert Maillet, de Bouctouche (...) On l'appelle le géant de Bouctouche , relate Raphaël Butler. Physiquement, on a des ressemblances.

C’est la belle-mère du musicien qui lui a suggéré de consulter, intriguée par la comparaison avec l’acteur et ancien lutteur professionnel dont les traits sont prononcés en raison de sa grande taille (7 pieds). Raphaël Butler dit mesurer 6 pieds et 1 pouce.

Moi, tout le monde qui me rencontre, qui me serre la main, c'est: “t'as donc ben des grosses mains, quoi ce qui se passe?" , dit Raphaël Butler. Jusqu’à l’été dernier, il croyait que cette situation n’était attribuable qu’à des causes héréditaires. Je calcule que ça doit faire 10, 11 ans que la tumeur a commencé à pousser, tu sais, on ne peut pas vraiment le savoir.

L’auteur-compositeur-interprète est au repos forcé pour deux mois. Des spectacles dans des écoles du Nouveau-Brunswick, puis une tournée dans le nord de l’Ontario sont ensuite à son horaire.

Trois jours après l'opération, mes mains avaient désenflé , se réjouit le musicien, qui souligne que l’acromégalie est source d’engourdissements et de tendinites. Les signes apparents du trouble hormonal devraient s’estomper progressivement, si tout se déroule bien.