250 jeunes autochtones réunis à Calgary pour parler d’environnement

Ce sommet est né de Disa Crowchief, une jeune femme de 21 ans de la Première Nation de Siksika, et de Cory Beaver, un étudiant de l’Université Mount-Royal.

« Ça a commencé en 2017, quand je participais à un atelier sur les changements climatiques avec des membres des premières nations du Traité 7, raconte-t-il. J’étais tellement submergé d’information. J’avais déjà entendu parler des changements climatiques, mais je me disais que c’était loin de moi et que ça n’allait pas m’affecter. Après cet atelier, j’ai décidé qu’il fallait que je sensibilise les autres jeunes autochtones ».

Près de 250 jeunes participent à l’événement qui vise à parler de l’impact des changements climatiques, mais aussi des opportunités qu’offrent les énergies renouvelables dans leurs communautés.

Tiahna Eaglerib, 19 ans, provient elle aussi de la Première Nation. Elle voudrait travailler dans le secteur des énergies vertes. « Je pense que c’est une bonne alternative aux énergies fossiles, explique-t-elle. Quand on voit des choses comme l’extinction des espèces et à quel point la pollution est visible, les gens deviennent de plus en plus informés ».

Elle croit que le sommet aidera à créer des vocations chez les jeunes. « C’est l’occasion d’allumer une flamme et de commencer à s’intéresser aux générations qui viendront après nous ».

Motiver les jeunes

L’événement vise aussi à susciter de l’intérêt pour les carrières scientifiques. Parmi les conférenciers se trouvait Corey Grey, l'un des scientifiques responsables de la découverte des ondes gravitationnelles par le laboratoire LIGO, dans l’État de Washington.

« Je voulais leur montrer tout ce qu’implique un projet scientifique comme le nôtre, explique le chercheur d’origine Blackfoot. Que ce soit l’ingénierie ou encore le travail de programmation, beaucoup de ces compétences sont essentielles pour travailler dans le domaine des énergies renouvelables ».

Dans l’ombre des pipelines

Le sommet n’a toutefois pas échappé aux débats sur la question des pipelines et des projets gaziers et pétroliers. Selon Corey Beaver, il s’agit de discussions délicates, en particulier au sujet du pipeline Trans Mountain, dont plusieurs Premières Nations aimeraient se porter acquéreurs.

Cory Beaver, le jeune autochtone derrière l'idée de tenir une conférence à Calgary Photo : Radio-Canada

Pour lui, la priorité était surtout de remettre au goût du jour la philosophie autochtone voulant que l’humain appartienne à la nature, et non l’inverse.

« Nous vivons encore de la terre, dit-il. Nous allons toujours chasser et pêcher et nous perpétuons nos pratiques traditionnelles ».

Il espère donc que certains des jeunes jeunes participants voudront renouer avec la philosophie de leurs ancêtres.