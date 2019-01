Un embâcle sur la rivière Bonaventure inquiète des riverains

Un embâcle de six kilomètres qui s'est formé en décembre dernier lors des pluies diluviennes sur la rivière Bonaventure est toujours sous surveillance.

L’amas de glace pourrait endommager un pont qui enjambe la rivière pour relier la municipalité de Saint-Élzéar à la route 132.

En décembre, les autorités avaient tenté de briser l’embâcle avec un petit brise-glace doté d’une pelle communément appelé « la grenouille ». Ces efforts ont été sans succès.

Des résidents avaient aussi dû être évacués. Ils ont depuis réintégré leur domicile. Bruno Arsenault, qui demeure près du pont, reste toutefois inquiet. Il craint la débâcle printanière. Des mètres de glaces sont coincés par le pont et se sont accumulés sur la rive près de sa maison. L’eau se faufile entre ça, dit-il, ça ne va pas être évident au printemps, s’il y a un coup d'eau c'est certain que ça va frapper dans le pont très dangereusement.

Pour le maire de Bonaventure, Roch Audet, la situation doit être surveillée très attentivement, car le pont est un lien essentiel pour la communauté forestière de Saint-Elzéar située à 10 km au nord de Bonaventure.

Il est particulièrement préoccupé par l’état du pont. Il faut s'assurer que le pont demeure en place, qu’il ne soit pas brisé et pas affecté parce qu’il n’y a pas de voie de contournement pour aller à Saint-Elzéar , relève Roch Audet.

La Municipalité cherche aussi des moyens de prévenir ce genre de situation. Et aussi des actions récurrentes éventuellement, si ça se répète de plus en plus , poursuit le maire.

Selon le Conseil de l'eau du sud de la Gaspésie, les redoux hivernaux pourraient effectivement être plus fréquents en raison des perturbations climatiques.

D'après les informations de Pierre Cotton