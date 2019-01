Des milliers de dollars non réclamés en Abitibi-Témiscamingue

Le registre des biens non réclamés de Revenu Québec n'est pas en mesure de préciser le montant exact dans la région. Une simple recherche sur le site Internet du registre nous a tout de même permis de découvrir plusieurs comptes bancaires appartenant à des gens ou organisations de la région.

Il s'agit, entre autres, de produits financiers, de biens provenant de successions non réclamées et d'autres biens dont les bénéficiaires sont inconnus ou introuvables.

Dans ce registre, il y a notamment un compte au nom de la Ville de Rouyn-Noranda contenant un montant de 459 $.

La municipalité n'était pas en mesure de préciser si ce compte lui appartenait réellement.

Un compte bancaire au nom de la Commission scolaire du Lac-Abitibi datant de 1999 a aussi été trouvé. L'établissement compte faire des recherches pour déterminer ce dont il s'agit.

Des organismes qui n'existent plus

On constate que plusieurs organismes à but non lucratif, qui n'existent plus aujourd'hui, ont aussi abandonné leur compte bancaire.

C'est le cas, notamment, du Défi du Lac-Témiscamingue, qui a laissé près de 5000 $.

Robert Cook, qui était impliqué dans l'organisation, croit qu'il s'agit d'un oubli.

Ça fait 10 ans que je n'y ai pas pensé, mais c'est certain que si l'argent est encore là et disponible, ce serait intéressant de le donner à un autre organisme à but non lucratif , dit-il.

Plus de réclamations

Les biens non réclamés augmentent au fil des ans, mais c'est aussi le cas des réclamations.

En 2016-2017, les ayants droit ont réclamé 327 289 $ en Abitibi-Témiscamingue. Une augmentation importante si on compare à l'année précédente, où 102 803 $ avaient été réclamés.