Travailleurs saisonniers : une même cause, deux regroupements

Un nouveau comité de défense des intérêts de travailleurs saisonniers commence à prendre forme au Nouveau-Brunswick. Il s'agit du regroupement Aide et soutien aux travailleurs et travailleuses saisonniers.

L'un des chefs de file du nouveau regroupement est Fernand Thibodeau, qui était porte-parole du Comité d'action assurance-emploi, qu'il a quitté en compagnie de trois autres personnes, en décembre dernier.

Jeudi dernier, à Miramichi, il a posé une question au premier ministre Justin Trudeau, en tant que porte-parole de ce nouveau comité.

En quittant le comité d'action, les quatre démissionnaires avaient évoqué des divergences de vision sur la façon de procéder.

Nous ne sommes pas en chicane avec eux, précise Fernand Thibodeau. C'est qu'on a plus d'objectifs, de vision et on veut aller beaucoup plus loin. S'ils veulent collaborer avec nous on va collaborer avec eux c'est certain. On a des objectifs qu'on veut atteindre mais qu'on ne peut pas dévoiler maintenant.

Moi, je ne voulais pas de violence, je ne veux pas d'insultes. Ce que je voulais, c'était de travailler en collaboration avec les gouvernements. Fernand Thibodeau, Aide et soutien aux travailleurs et travailleuses saisonniers

Si on veut travailler avec nos gouvernements, il faut le faire avec respect. Même si on n'est pas d'accord avec certaines choses, c'est là qu'on va enrichir nos conversations et notre vision.On veut faire une réunion publique avec tous les travailleurs des industries saisonnières et on va leur montrer nos objectifs , ajoute-t-il.

Entre-temps, la présidente du Comité d'action assurance-emploi, Alma Breau-Thibodeau, prépare la relance de son regroupement. Elle ne veut pas parler du départ des quatre membres de son comité.

Des travailleurs saisonniers, lors d'une manifestation, à Tracadie, en mars 2018 Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Je ne me peut pas me prononcer maintenant là-dessus, tranche-t-elle. Ils ont fait leur choix.

Alma Breau-Thibodeau était, avec Fernand Thibodeau, l'une des principales têtes d'affiche des manifestations pour des changements au programme d'assurance-emploi, l'an dernier. Des travailleurs saisonniers dénonçaient le « trou noir », c'est-à-dire la période de temps où leurs prestations d'assurance-emploi étaient échues et où leur travail saisonnier n'avait pas encore repris.

Les manifestations avaient débouché sur l'annonce, par les gouvernements, d'un programme de soutien du revenu et de formation qui n'avait pas entièrement calmé la grogne.

Mme Breau-Thibodeau admet qu'elle n'a pas parlé à Fernand Thibodeau depuis longtemps.

Accompagner les gens

Par ailleurs, Fernand Thibodeau indique qu'il est rémunéré pour aider des travailleurs saisonniers à prendre part à un programme d'aide gouvernemental. Ces personnes sont à la recherche d'un nombre suffisant d'heures de travail pour toucher à l'assurance-emploi.

J'accompagne les gens et je les dirige vers des personnes-ressources, explique-t-il. J'ai un petit revenu pour ça; je travaille à la maison.

Il précise qu'il reçoit ce « petit revenu » du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne.

Fernand Thibodeau assure qu'on entendra bientôt parler du nouveau comité dont il fait partie et qu'on en saura davantage, à ce moment-là, sur la vision de ce regroupement.