Une nuit dans la peau d’un jeune itinérant

17 h 27

Une vingtaine de participants sont déjà installés lorsque nous arrivons au coin des rues Bank et Gloucester. Palettes de bois, bâches en plastique, sacs de couchage : ils sont mieux équipés que la plupart des itinérants que nous avons croisés sur notre chemin. Les campeurs nous accueillent chaleureusement et nous invitent à prendre un café. Ils sont là depuis un peu plus de trois heures et ont toujours autant d’énergie.

18 h 46

L’air est frais, mais surtout humide. Il a plu toute la journée et la gadoue s’est accumulée sur les trottoirs. Les boîtes de Timbits et les deux casseroles qui contenaient du chili pour les campeurs sont presque vides. Certains vont déjà se réchauffer dans le pub le plus proche. Le plus difficile, je pense que ça va être de dormir dehors. C’est quand même épeurant de ne pas avoir un toit sur la tête , dit une des participantes, Victoria Duffy. Je ne sais pas si je vais bien dormir, mais c’est correct , renchérit Sarah Kyte.

Victoria Duffy est étudiante et fait son stage à Opération rentrer au foyer. Photo : Radio-Canada

Sarah Kyte, qui est travailleuse en logement pour Opération rentrer au foyer, en est à sa première participation. Photo : Radio-Canada

19 h 47

Des aboiements retentissent dans la nuit. Quelques instants plus tard, deux jeunes hommes accompagnés de leur chienne se joignent au cercle des fumeurs. Contrairement aux autres, Seb et Cory ne participent pas à une expérience fictive. Pour les deux amis, dormir dans la rue est une réalité quotidienne.

Sébastien Lavoie, 28 ans, est itinérant depuis 10 ans et est originaire du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Ça fait dix ans que je suis dans ce mode de vie , explique Sébastien Lavoie. Il raconte s’être retrouvé dans la rue après avoir fui les centres jeunesse au Nouveau-Brunswick. Je survis par mes propres moyens , lâche-t-il. Sébastien décrit la vie dans la rue comme brutale. J’arrive à 30 ans, il faut que je m’en sorte, je ne peux pas faire ça toute ma vie.

20 h 24

Shlomo Coodin se verse un café. Voilà maintenant plusieurs heures qu’il agite un contenant devant les passants, en espérant qu’ils lui donneront quelques dollars.

Pourquoi avoir accepté de passer la nuit à l’extérieur? J’étais dans la rue quand j’étais jeune et Opération rentrer au foyer m’a aidé , confie Shlomo en souriant. J’y allais chaque matin pour déjeuner parce que je n’avais nulle part où aller. Ils m’ont beaucoup aidé et je veux redonner. Il prend une longue gorgée de café, avant de se remettre à agiter son contenant.

Shlomo Coodin, un jeune itinérant qui s'en est sorti grâce à Opération rentrer au foyer, a tenu à passer la nuit dehors pour soutenir l'organisme. Photo : Radio-Canada

22 h 52

Il fait moins 8 °C, avec un refroidissement éolien de moins 17. Les yeux des campeurs se ferment tranquillement, leurs bâillements se font plus nombreux et certains visages disparaissent sous les sacs de couchage.

Sébastien exécute sa technique d’une main de maître. Il enlève son manteau, se déchausse, rabat son capuchon, change de chaussettes et se blottit sous deux sacs de couchage à côté de sa chienne, Capitaine. Les autres tentent de l’imiter, mais ont visiblement moins l’habitude des nuits à la belle étoile.

Sébastien a l'habitude de se coucher rapidement pour éviter le froid. Photo : Radio-Canada

23 h 30

Les rues du centre-ville sont presque vides lorsque nous nous apprêtons à quitter les lieux. Quelques flocons tombent sur le campement et se déposent sur les sacs de couchage. Il est presque minuit, il fait froid et la ville se vide , observe Jonathan Desjardins, qui n’a toujours pas fermé l’œil. Les gens sont rentrés à la maison, mais on va voir ce que c’est pour les gens qui n’ont nulle part où aller.

Des dizaines de participants ont pris part à l'événement organisé par Opération rentrer au foyer. Photo : Radio-Canada

5 h 51

Retour au campement, qui est maintenant recouvert par une fine couche de neige. Les campeurs entrouvrent les yeux, s’étirent et s’arrachent à la chaleur de leur sac de couchage. Il fait toujours noir, mais le plus gros de la nuit est passé.

La nuit a été relativement tranquille, presque personne ne s'est promené. La seule circulation qu’on a vue, ç'a été les camions qui transportaient de la neige , relate Jonathan Desjardins, un des rares à avoir passé la nuit éveillé. Au total [j’ai dormi] peut-être deux heures. Il faisait froid! , dit Victoria Duffy.

Les campeurs ont encore quelques heures devant eux avant de terminer le défi et de regagner leur domicile. Mais pour Sébastien, Cory et des centaines d’autres jeunes, le défi est constant et les risques beaucoup plus grands.

Les deux amis ont profité d’une nuit de répit aux côtés de campeurs solidaires. Ils ont été les premiers à se coucher et les derniers à se réveiller.