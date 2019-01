Un pilote mort en Alberta l'été dernier volait seul pour la première fois

Un pilote mort l'été dernier en Alberta n'avait qu'un peu plus de 60 heures d'expérience de vol et avait obtenu son permis quelques mois seulement avant l'événement tragique, dévoile le rapport d'enquête de l'accident.

Le 5 août 2018, Jason Peterson était le seul passager à bord de son avion ultraléger et prévoyait se rendre à Saskatoon, en Saskatchewan.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) révèle que l’avion venait de décoller lorsqu’elle a chuté deux kilomètres après un aérodrome privé près de Grande Prairie, en Alberta.

L’homme de 43 ans avait obtenu son permis de vol au mois d’avril de la même année et venait de s’acheter son avion. Il avait effectué quelques vols d'entraînement, mais il en était à son premier complètement seul lorsqu’il s’est écrasé.

L'enquête du BST n'a pas été en mesure de déterminer quelle était l'étendue de la préparation de Jason Peterson pour le pilotage cet appareil et quelles étaient ses connaissances du moteur de l'avion et des commandes de vol.

Les pilotes sont responsables de s’assurer qu’ils maîtrisent les commandes de l’avion, en particulier lorsqu’ils utilisent un aéronef inconnu. Le rapport du Bureau de la sécurité des transports du Canada

Le Saskatchewanais était bien connu de la communauté des chasseurs à cause de l’émission de télévision Into the wild, qu’il produisait depuis 2004.

Il a laissé dans le deuil sa femme et ses deux enfants.