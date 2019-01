Randonnées aux flambeaux autour de la rivière Saint-Charles

L’activité qui se tient le vendredi ou le samedi durant l’hiver vise à faire redécouvrir le parc linéaire, son histoire, sa faune et sa flore. La randonnée est facilement accessible, souligne Claire Fund, chargée de projet à la Société de la rivière Saint-Charles.

« Les sentiers sont vraiment praticables facilement par tous, on s’adapte au rythme du groupe. Et s’il fait plus froid, on va marcher peu plus vite pour se réchauffer », dit-elle.

Trois circuits répartis dans différents secteurs du parc linéaire, en ville, en raquette ou en pleine nature sont offerts aux quelque 20 personnes qui peuvent s’inscrire chaque semaine à une promenade guidée de 1 h 15.

La prochaine randonnée aux flambeaux se tient samedi avec un potin de départ à 19 h à la Maison Dorion-Coulombe, 332, rue Domagaya.