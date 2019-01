L’UQAR inaugure ses laboratoires modernisés

L'argent a permis la modernisation de nombreux laboratoires et de locaux de recherche et d'enseignements dans des domaines aussi variés que les sciences infirmières, l'archéologie et, évidemment, les sciences maritimes.

Un laboratoire modernisé en sciences infirmières. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Pour l'inauguration, l'UQAR avait invité les ministres Mélanie Joly, du fédéral, et Marie-Eve Proulx, du provincial.

Une pointe de flèche dans une machine équipée d'un laser qui reproduit des objets en 3D. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Interrogé sur les projets d'avenir de l'université, le recteur Jean-Pierre Ouellet est demeuré prudent et n'a pas formulé de demandes précises.

Il a toutefois insisté auprès des deux ministres pour souligner combien il était important de soutenir le développement des universités en région.

Il [en] faut toujours davantage sur le plan de la recherche. On a discuté des investissements fédéraux en matière de recherche, comment ça peut contribuer au développement d’universités comme l’UQAR. Jean-Pierre Ouellet, recteur de l’UQAR

Il a aussi abordé la question du financement des universités, avec Québec. Il dit avoir apprécié la dernière enveloppe de 7,5 millions de dollars aux universités en région et espère que ce financement sera récurrent.

Des objets de la vie quotidienne trouvés lors de fouilles dans un moulin de Saint-Fabien. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Première visite officielle à Rimouski

La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, effectuait sa première visite officielle à Rimouski depuis sa nomination.

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, le recteur de l'UQAR, Jean-Pierre Ouellet et la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx. À l'arrière, le maire de Rimouski, Marc Parent Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Elle a promis que le gouvernement continuera de soutenir l'Université du Québec à Rimouski pour qu'elle demeure un pôle majeur de recherche dans le domaine maritime.

Au terme de la visite, elle a indiqué que le gouvernement présenterait prochainement une politique maritime dans laquelle l'UQAR aura un rôle à jouer.

Le fleuve Saint-Laurent est un vecteur économique crucial pour le gouvernement du Québec, il n’y a aucun doute. On va aller de l’avant avec ça [une politique maritime], on va même aller plus loin. Marie-Eve Proulx, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

Le maire de Rimouski, Marc Parent, a aussi rencontré la ministre Proulx en matinée.

Il lui a parlé du rôle crucial que les milieux scientifiques reconnaissent à sa ville dans le domaine de la recherche maritime et de la future politique maritime. Ma compréhension c’est que le gouvernement est en réflexion et j’ai effectivement glissé un mot à la ministre en lien avec cette réalité-là , a-t-il affirmé.

Le maire dit aussi avoir plaidé en faveur de la décentralisation des effectifs gouvernementaux en région.