Allégations sexuelles : Bohemian Rhapsody exclu des prix GLAAD Media

Le film Bohemian Rhapsody a été retiré de la course aux nominations aux prix GLAAD Media qui ont été annoncées vendredi. Ces prix récompensent les productions artistiques et médiatiques offrant une représentation juste et inclusive de la communauté LGBTQ.

Cette décision survient après la publication d’un article du magazine The Atlantic rapportant des témoignages d’hommes ayant eu des relations sexuelles avec Bryan Singer, le réalisateur du film, alors qu’ils étaient encore mineurs.

Bryan Singer y est décrit comme étant un « prédateur » fournissant drogues et alcool à ses victimes avant d'abuser d'elles.

« L’article de The Atlantic de cette semaine, qui documente les souffrances innommables endurées par de jeunes hommes et des adolescents, jette la lumière sur une réalité qui ne peut pas être ignorée ou récompensée, même tacitement », a déclaré au magazine Variety l’association Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), qui organise les prix GLAAD Media.

La favorite et La servante écarlate en nomination

Les films Deadpool 2, Crazy Rich Asians et La favorite (The Favourite), qui parle du trio amoureux composé de la reine britannique Anne, de sa confidente et d’une servante, figurent parmi les nominés aux prix GLAAD Media.

Les séries La servante écarlate (Handmaid's Tale) et Sense8, mais aussi les émissions Queer Eye et RuPaul's Drag Race ainsi que les artistes Christine and the Queens et Janelle Monáe pourraient également repartir avec un trophée lors de la cérémonie des prix GLAAD Media, qui se tiendra le 28 mars prochain à Los Angeles et le 4 avril à New York.

Les jeux vidéo à l'honneur

Pour la première fois depuis le lancement de ces prix en 1990, un jeu vidéo sera également récompensé. GLAAD déclare avoir créé la catégorie Jeu vidéo en partie pour « inciter la communauté du jeu vidéo à faire progresser l’acceptation des LGBTQ ».

Les jeux Assassin's Creed: Odyssey, développé par Ubisoft Québec, The Elder Scrolls Online: Summerset, Guild Wars 2: Path of Fire, Pillars of Eternity II: Deadfire, and

The Sims Mobile se disputeront ce prix.