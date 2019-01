Catherine Dorion chroniqueuse dans une radio privée

Un texte de Mathieu Dion, correspondant parlementaire à Québec

Tous les jeudis, dès 8 h et pour une quinzaine de minutes, Mme Dorion, qui campe à gauche sur l’échiquier politique, échangera d’enjeux d’actualité avec l’animateur Sylvain Bouchard, reconnu pour ses positions de droite.

Tu fais réagir et je me suis dit : ''On en fait un rendez-vous hebdomadaire''.

Sylvain Bouchard, animateur au FM 93