L’avez-vous vu? La plante d’intérieur parfaite, et une vague géante recréée en laboratoire

Une plante d'intérieur créée pour s'attaquer aux composés chimiques dangereux présents dans l'air ambiant, et une vague océanique aux propriétés mystérieuses reproduite en laboratoire.Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

1. Purifier votre intérieur grâce à une plante génétiquement modifiée

La plante modifiée exprime une certaine protéine qui transforme les petites molécules de ces composés néfastes présents dans l’air en nourriture. Photo : Université de Washington

Oubliez les purificateurs d’air dont les filtres ne retiennent parfois pas les composés chimiques les plus dangereux.

Des scientifiques de l'Université de Washington ont génétiquement modifié une plante d'intérieur commune, le lierre de pothos (Epipremnum aureum), afin qu’elle élimine le chloroforme (présent dans l'eau chlorée) et le benzène (composant de l'essence) de l'air ambiant, deux composés liés au cancer et qui sont présents dans les maisons.

La plante modifiée exprime une certaine protéine, appelée 2E1, qui transforme les petites molécules de ces composés néfastes présents dans l’air en nourriture, ce qui leur permet de soutenir leur propre croissance.

Les chercheurs dans leur laboratoire Photo : Université de Washington/Mark Stone

Dans ses tests, l’équipe a placé du lierre de pothos dans un tube de verre rempli d’air pollué pendant 11 jours. Après seulement 3 jours, les concentrations de polluants avaient baissé de 82 %, et étaient pratiquement indétectables après 6 jours.

Il faut cependant s’assurer, expliquent les chercheurs, que l’air circule bien dans la pièce et que les particules parviennent aux feuilles des plantes.

Le lierre de pothos a été sélectionné en raison de sa très grande résistance et parce qu’il pousse bien dans toutes les conditions, notamment lorsque les rayons du soleil se font rares.

L’équipe veut maintenant ajouter une autre protéine dans sa plante qui sera capable de décomposer le formaldéhyde présent dans certains produits en bois ainsi que dans la fumée de tabac.

2. La vitesse de la lumière illustrée en trois animations

Un photon pourrait théoriquement faire le tour de la Terre 7,5 fois par seconde. Photo : NASA/James O'Donoghue

Le concept de la vitesse de la lumière est difficile à saisir. Dans le vide, la lumière se déplace à précisément 299,792,458 kilomètres par seconde. C'est-à-dire qu'un faisceau lumineux met trois nanosecondes pour parcourir un mètre, soit trois milliardièmes de seconde!

C'est à la fois très rapide à l'échelle humaine, mais très lent dans l'immensité intersidérale. C’est ce que le planétologue James O'Donoghue de la NASA a illustré à l’aide de trois courtes animations.

Dans une première vidéo, il montre qu'un photon pourrait théoriquement faire le tour de la Terre (environ 40 075 km de circonférence au niveau de l'équateur) 7,5 fois par seconde si elle ne possédait pas d’atmosphère, qui ralentit un peu la lumière.

Dans une deuxième vidéo, il montre le temps nécessaire pour qu’elle se rende à la Lune, c’est-à-dire 1,255 seconde. En moyenne, la distance qui sépare la Terre de son satellite naturel est d’environ 384 400 kilomètres.

Comme l’illustre l’animation, la vitesse de la lumière semble légèrement ralentie.

La distance qui sépare la Terre de son satellite naturel est d’environ 384 400 kilomètres. Photo : NASA/James O'Donoghue

Dans une troisième vidéo, cette impression est encore amplifiée, et illustre la grande distance qui sépare notre planète de sa voisine Mars.

À leur point le plus proche, la Terre et Mars se trouvent à environ 54,6 millions de kilomètres de distance. Photo : NASA/James O'Donoghue

Au mieux, les deux planètes sont à leur point le plus proche l'une de l'autre une fois tous les deux ans environ. Elle se trouve alors à environ 54,6 millions de kilomètres de distance.

La lumière met à ce moment-là 3 minutes et 2 secondes pour voyager entre la Terre et Mars. Cela représente 6 minutes et 4 secondes pour un aller-retour à la vitesse de la lumière.

Considérant que Mars se trouve en moyenne à environ 228 millions de kilomètres de la Terre, la lumière met 28 minutes et 12 secondes pour s’y rendre et revenir.

Ces illustrations donnent un aperçu de l'immensité de notre système solaire. Il faudrait plus de 4,2 années au même point de lumière pour atteindre l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, et 25 000 pour qu’il atteigne le trou noir central de notre galaxie, la Voie lactée.

3. Une gigantesque vague océanique recréée en laboratoire

Les vagues dites scélérates sont des ondulations très hautes à la surface de l’eau. Elles sont soudaines, et étaient considérées comme très rares et difficiles à observer compte tenu de l'étendue des océans et de la rapidité avec laquelle elles se forment et se défont. En fait, leur existence était souvent considérée comme le produit de l’imaginaire des marins tant elles paraissaient improbables.

C’était avant le 1er janvier 1995, lorsqu’une vague de plus de 25,6 mètres de haut a frappé la plateforme pétrolière Draupner dans la mer du Nord. Une vague deux fois plus importante que la moyenne des vagues les plus hautes observées dans cette région. Pour la première fois, des instruments de mesure avaient enregistré des données concernant le phénomène qui passait par le fait même de la légende à la réalité.

Depuis, les scientifiques en ont observé plusieurs autres et ont établi qu’elles étaient moins rares que ce qui était estimé au départ. Mais la façon dont elles se forment reste largement inconnue, car aucune force environnementale spécifique, comme un tremblement de terre, ne semble les propulser.

À la suite de plusieurs années de recherche, des ingénieurs britanniques des universités d'Oxford et d'Édimbourg ont toutefois réussi à recréer la vague Draupner en laboratoire. En miniature, il va sans dire.

L’expérience a été menée dans un bassin circulaire de 25 mètres de diamètre destiné à tester le potentiel énergétique de l’eau. Pas moins de 168 créateurs de houle étaient disposés autour du réservoir.

Dans leurs expériences, les chercheurs ont établi que lorsque les vagues ne se croisent pas, leur déferlement se limite naturellement à une certaine hauteur après quoi elles se brisent et s'effondrent sur le reste des vagues.

Toutefois, les scientifiques ont observé que lorsque deux fronts de vagues se croisent à des angles de 60 à 120 degrés, cela annule le mouvement horizontal de l'eau causant la rupture d'une vague, dont l’eau se trouve propulsée vers le haut dans un immense jet.

Cette meilleure compréhension de ce qui mène à la création de ce type de vagues pourra éventuellement permettre de mieux prévoir le phénomène potentiellement dangereux.

4. Les musiciens d’un orchestre se coordonnent par les émotions

Le trio Gryphon Photo : Université McMaster

L'influence du corps reflète l'expression émotionnelle commune dans l'interprétation d'un ensemble musical, ont montré des chercheurs de l’Université McMaster en Ontario.

Laurel Trainor et ses collègues ont utilisé une nouvelle technique qui permet d’examiner comment les musiciens se coordonnent intuitivement les uns avec les autres au cours d'un spectacle, en prévoyant silencieusement comment chacun exprimera la musique.

Dans leur expérience, les chercheurs ont observé le groupe Gryphon Trio. Chaque interprète était équipé de marqueurs de capture de mouvement permettant de suivre avec précision leurs mouvements, tandis que les musiciens jouaient des extraits musicaux joyeux ou tristes, parfois avec une certaine expression, parfois sans.

Puis, à l’aide de techniques mathématiques, les chercheurs ont mesuré à quel point les mouvements de chaque musicien prédisaient les mouvements des autres.

Les résultats montrent que les musiciens prédisaient mieux les mouvements des uns et des autres lorsqu'ils jouaient de façon expressive que lorsqu'ils jouaient sans émotion.

Ces travaux fournissent de nouvelles informations sur la manière dont les musiciens synchronisent leurs mouvements de manière à jouer exactement dans les temps, et en symbiose.

Les chercheurs veulent maintenant tester cette technique dans un domaine bien différent, celui de l’attirance amoureuse. Des résultats préliminaires indiquent en effet que la communication mesurée par le balancement corporel permet de prédire quels couples voudront se revoir.

5. La peinture corporelle contre les piqûres d’insectes

Caractéristiques de la réflexion-polarisation du modèle humain portant des rayures blanches éclairé par le soleil. Photo : Gábor Horváth

La peinture corporelle est très répandue dans les communautés indigènes d'Afrique, d'Australie et de Papouasie–Nouvelle-Guinée, et les rayures blanches ou brillantes sur la peau brune sont particulièrement populaires chez plusieurs d’entre elles.

Une étude réalisée par des chercheurs hongrois montre que cette tradition permet de protéger ces personnes contre les insectes suceurs de sang en rendant la surface de leur peau moins attrayante visuellement que celle qui n’est pas maquillée et plus homogène.

Il faut savoir que les moustiques préfèrent sucer le sang des mammifères qui présentent une robe noire.

Or, de précédents travaux ont montré que les animaux, par exemple le zèbre, dont la peau est recouverte de fines bandes, attirent moins d’insectes que les autres.

Le faible attrait des moustiques pour une surface corporelle humaine rayée permet de diminuer de 50 % le nombre d’attaques de moustiques, comparativement à une surface foncée qui n'est pas maquillée.

6. Le pare-brise réinventé

Le système Navion Photo : WayRay

Un premier système de navigation holographique de réalité augmentée pour les voitures a été présenté par la société suisse WayRay, qui en a récemment fait la démonstration à bord d’une berline Genesis fabriquée par Hyundai.

Le système Navion consiste en un mini projecteur qui s’adapte à n’importe quel tableau de bord. Il superpose une image holographique sur le pare-brise de la voiture. Les informations qui y sont affichées s'intègrent parfaitement dans le monde réel, et permettent quand même au conducteur de se concentrer sur la route et de conduire en toute sécurité.

Le système Navion. Photo : WayRay

L'élément holographique est le cœur de l'expérience. Navion répond à des gestes simples afin que le conducteur puisse exécuter des commandes sans avoir à regarder le tableau de bord.

Le système Navion. Photo : WayRay

7. Un nouveau type de vaisseaux sanguins découvert dans les os

L'os d'une souris. Photo : Université de Duisburg-Essen

Les os sont des organes très durs. Ils possèdent néanmoins des réseaux de vaisseaux sanguins dans leur cavité interne, où se trouve la moelle osseuse, ainsi qu'à la surface de l'os, qui est recouverte par une membrane hautement vascularisée. C'est pourquoi les fractures osseuses peuvent saigner abondamment.

Des scientifiques européens ont découvert un réseau inconnu à ce jour dans les os longs de souris. Appelés vaisseaux transcorticaux, ils relient la moelle osseuse à la membrane de l’os et aident ainsi le sang et les cellules immunitaires à se répandre efficacement dans tout le corps.

Gros plan sur la surface d'un os long de souris. Photo : Université de Duisburg-Essen

« Il est très inattendu de trouver une nouvelle structure anatomique centrale qui n’a été décrite dans aucun manuel au 21e siècle », affirme Matthias Gunzer, de l’Université de Duisburg-Essen en Allemagne.

À l'aide de techniques d'imagerie médicale, les scientifiques ont été en mesure de montrer l’existence de structures semblables dans les os longs humains.

Les chercheurs veulent maintenant comprendre le rôle joué par ces vaisseaux dans la physiologie osseuse normale, mais aussi dans des pathologies telles que l'ostéoporose, la polyarthrite rhumatoïde ou encore les tumeurs osseuses.