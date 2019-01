Le Fury toujours à la recherche de joueurs... l'Impact à la rescousse?

À quelques jours de l'ouverture de son camp d'entraînement, la formation ne connaît toujours pas l'identité de chacun des joueurs qui formeront l'équipe. On continue à chercher les joueurs importants pour l'équipe. On commence le camp le 4 février, et c'est certain qu'on aura environ 15 joueurs sous contrat avec le Fury , mentionne le directeur général Julian de Guzman.

L'ancien joueur vedette du Canada a encore du pain sur la planche pour compléter son équipe. Il mettra des joueurs à l'essai dans les prochaines semaines. On décidera ensuite si on les amène en Floride pour le reste du camp, à la fin février , ajoute de Guzman.

Les joueurs du Fury en compagnie de jeunes joueurs de soccer des clubs amateurs d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Une chose semble certaine, le Fury comptera plusieurs joueurs de location encore une fois pour la saison 2019, potentiellement en provenance de l'Impact de Montréal, des Whitecaps de Vancouver, ou du Toronto FC.

J'ai parlé à Montréal, Vancouver et Toronto aussi. Il y a des chances qu'on ait des joueurs de ces trois équipes. Mais, elles commencent les camps. Il faudra voir les possibilités. [...] Ça dépend des besoins à chaque position et des joueurs disponibles. Julian de Guzman, directeur général du Fury d'Ottawa

Le Fury confirme notamment avoir eu des discussions au sujet du défenseur Thomas Meilleur-Giguère, qui avait démontré de l'intérêt pour revenir jouer une troisième saison à Ottawa. Il a eu une excellente saison l'an dernier. Si on peut confirmer son retour dans les prochains jours, nous serons contents , affirme le dirigeant du Fury.

Tissot encore loin d'un retour

Alors que l'équipe n'est toujours pas complétée, il est déjà assuré que le Fury devra se passer des services du défenseur gatinois Maxim Tissot en début de saison.

L'ancien joueur de l'Impact n'est toujours pas remis d'une blessure subie contre l'AS Blainville dans un match de championnat canadien, en juin 2018.

Tissot n'avait joué que quatre matchs avant de subir une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche qui a mis un terme à sa saison. La réadaptation va moins bien que prévu. J'ai encore un muscle qui m'empêche de faire beaucoup de choses. J'essaie de regagner de la masse, mais à cause de ce muscle-là, j'ai plus de difficultés à le faire , souligne le défenseur originaire d'Aylmer.

Le joueur du Fury FC, Maxim Tissot, lors du duel contre l'AS Blainville Photo : Courtoisie / Soccer Canada

Je vais être dans l'entourage de l'équipe et je vais faire des trucs sur le bord du terrain pendant le camp [...] Je travaille le plus fort que je peux. J'ai des traitements tous les jours et je m'entraîne dans le gymnase. Maxim Tissot, défenseur du Fury d'Ottawa

Dans le meilleur des scénarios, Tissot serait en mesure de rejoindre ses coéquipiers sur le terrain d'entraînement en avril et pourrait jouer en mai.

Le Fury compte actuellement 13 joueurs sous contrat, dont le jeune défenseur de 18 ans Jadon Vilfort, originaire d'Ottawa, qui a obtenu son contrat en début de semaine.