La retraite n'a pas éloigné Audrey Robichaud de sa passion

Audrey Robichaud a beau avoir pris sa retraite de la compétition internationale, elle enfile ses skis aussi souvent qu'avant. Seulement, elle le fait maintenant au profit des bosseurs et bosseuses de la relève.

À l’exception d’un voyage d’un mois à Bali pour célébrer ses 30 ans et la fin de sa carrière, l’ancienne membre de l’équipe canadienne de ski de bosses est bien loin de se la couler douce depuis qu’elle a annoncé la fin de son parcours d’athlète il y moins d’un an.

« Ça n’a pas ralenti, même que ça va plus vite qu’avant, dit-elle. Je suis très occupée, mais c’est exactement ce qu’il faut. »

En plus d'être étudiante à temps plein à l'Université Laval, l’athlète de Val-Bélair est de retour là où tout a commencé pour elle. Elle est maintenant entraîneuse-chef de l’équipe de ski acrobatique du Relais auprès de jeunes de 6 à 18 ans.

« Le sport, ç'a été toute ma vie. Je ne me voyais pas m’en aller de ça. Pour moi, c’était important de rester connecté avec ça. Je ne suis plus une athlète de haute performance. Mon rôle est un peu différent, mais ça fait en sorte que je suis encore là-dedans. »

Audrey Robichaud est maintenant entraîneuse-chef de l'équipe de ski acrobatique du Relais à Lac-Beauport. Photo : Radio-Canada

Les qualités d'une bonne entraîneuse

Audrey Robichaud a amassé au fil des années, un bagage fort impressionnant. Membre de l’équipe canadienne dès l’âge de 16 ans, elle a pris part à une centaine d'épreuves de la coupe du monde, en plus de participer à trois Jeux olympiques - Turin 2006, Sotchi 2014 et Pyeongchang 2018.

Elle sait que les bons athlètes ne deviennent pas instantanément de bons entraîneurs, mais elle a une petite idée de ce qu’il faut faire pour exceller dans son nouveau rôle.

« Un bon coach, c’est quelqu’un qui est à l’écoute de son athlète, qui est positif et qui n’a pas peur de dire les choses qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas, estime la jeune femme. C’est quelqu’un qui a à coeur ta réussite. »

Je ne sais pas si je suis une bonne [entraîneuse], mais je veux que mes athlètes aillent bien et qu’ils soient de bonnes personnes, alors j’essaie de les encadrer à travers tout ça. Audrey Robichaud, sur ses nouvelles fonctions d'entraîneuse

La bonne décision

Dans le monde du sport de haut niveau, la coupure est parfois difficile à faire pour l'athlète, entre la carrière active et « la vie d’adulte », comme le dit Audrey elle-même.

Audrey Robichaud en piste lors d'une étape de la Coupe du monde de ski acrobatique à la station Deer Valley, à Park City en Utah. Photo : Associated Press / Rick Bowmer

Retourner dans l’environnement sportif serait simplement tenter le diable pour certains, mais pas pour elle.

« Quand j’ai pris ma retraite, j’étais prête. C’était le bon moment. J'ai vécu tout ce que j’avais à vivre dans le sport. Je ne me vois pas retourner faire des coupes du monde, c’est derrière moi. »

Loin de la nostalgie, elle s’ennuie tout de même de l’équipe et de l’esprit de camaraderie. Tout comme du plaisir qu’elle a eu dans sa quête de l’excellence.

« Je ne serai plus jamais une athlète aussi exceptionnelle que je l’étais. Mais, je vis beaucoup dans le moment présent. Du jour au lendemain, la retraite est arrivée et je me suis dit : “Le prochain défi est là”. »