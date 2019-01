Inauguration du nouveau télésiège à Vallée du Parc

L’installation, qui a nécessité un investissement de 4,3 millions de dollars permet d’exploiter le secteur situé à gauche de la montagne.

Pour l'occasion, la station de ski Vallée du Parc a d’ailleurs nommé trois nouvelles pistes en l'honneur de cinq pionniers de l'endroit.

Il s’agit des trois frères Fernand, Robert et Jean-Louis Matteau; de Pierre Desaulniers; et de Richard Grégoire.

Trois pistes de la station de ski Vallée du Parc porteront les noms de cinq pionniers. De gauche à droite : Richard Grégoire, Fernand Matteau, Pierre Desaulniers, Robert Matteau, Jean-Louis Matteau et le directeur général de la station Alain Beauparlant. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Les premiers sont les fils du premier propriétaire, le second est l’un des premiers concepteurs de pistes et le troisième est, à 84 ans, l’instructeur le plus expérimenté de la station.

Une panne qui retient encore l'attention

Les dirigeants de la station ont profité du monent pour annoncer qu'un nouveau plan d'intervention pour la sécurité des utilisateurs a été créé.

Ils promettent que l'événement survenu le 4 janvier, au cours duquel des skieurs sont restés coincés pendant plusieurs heures dans les télésièges en panne, ne se reproduira pas.

Avec les informations d’Anne-Andrée Daneau