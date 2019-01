Manque d’espace à l’édifice fédéral de Matane : diverses solutions étudiées

Le secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, Steven MacKinnon, était de passage à Matane pour regarder les possibilités de croissance du bureau matanais, familièrement appelé l'édifice fédéral.

Les 420 employés sont à l'étroit dans ce bâtiment construit en 1974.

Ottawa étudie diverses façons de gagner de l’espace, que ce soit à l'intérieur de l'actuel bâtiment ou ailleurs en ville.

Le rapport de cette étude devrait être remis d'ici l'été, selon M. MacKinnon.

Nous savons qu'on a un immeuble qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être revu et repensé, rappelle-t-il. [Nous allons] envisager avec l'équipe les possibilités de croissance qui existent pour Matane. Nous percevons qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités.

Nous savons que l'expertise est ici à Matane. Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre Services publics et de l’Approvisionnement et de l’Accessibilité

Steven MacKinnon espère pouvoir lancer d'éventuels travaux d'ici 24 mois.

Le stationnement de l'édifice René-Tremblay déborde Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Le secrétaire parlementaire a aussi rencontré des élus et divers responsables du développement économique à Matane.

Pour le maire, Jérôme Landry, cette visite est rassurante quant aux possibilités de croissance du bâtiment fédéral.

On savait qu'il y avait beaucoup de pression pour que ces emplois-là soient plus concentrés soit à Gatineau ou Ottawa ou Toronto, mentionne le maire. Sauf qu'on a une expertise des plus intéressantes. On a une vitalité de main-d'œuvre. On a un coût d'implantation qui est beaucoup moins élevé qu'à Toronto ou Gatineau.

Il n'y a pratiquement pas de raison à penser à aller ailleurs. Jérôme Landry, maire de Matane

L'enjeu du manque d'espace devient encore plus important, au moment où le bureau matanais espère décrocher un important de numérisation de documents pour l'Agence du revenu du Canada.

Cet automne, le syndicat disait craindre que ce contrat soit plutôt confié à une entreprise privée de Toronto.

Tout près de 200 emplois pourraient être créés à Matane si le projet de salle de courrier numérique de l’Agence du revenu y était implanté.

Avec les informations de Jean-François Deschênes