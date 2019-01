Un projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel reçoit un appui de l’Ontario

Le ministre de l'Infrastructure Monte McNaughton a annoncé vendredi un investissement de 27 millions de dollars pour soutenir le projet de la compagnie Northeast Midstream qui permettra d'approvisionner cinq municipalités du Nord de la province et plusieurs Premières Nations.

La construction de l’usine dans la municipalité de Nipigon constitue la première phase du projet.

Une fois liquéfié, le gaz sera acheminé aux clients par camions-citernes.

Nous sommes ravis d’avoir l’appui du gouvernement ontarien pour ce projet, qui permettra d’établir le premier système de distribution de gaz naturel de son genre dans la province , a déclaré Joshua Samuel, président et chef de la direction de Northeast Midstream.

Dans un second temps, les collectivités de Marathon, Manitouwadge, Schreiber, Terrace Bay et Wawa recevront 3,4 millions de dollars pour créer les infrastructures nécessaires à la redistribution du gaz aux citoyens et entreprises.

Ce type d’initiative transformatrice de développement économique joue un rôle capital dans notre viabilité économique à long terme. Rick Dumas, maire de Marathon

La diminution du coût de l’énergie pour les 40 prochaines années, grâce au remplacement des autres sources de carburant, est évaluée à 65,3 millions de dollars pour le secteur industriel et 181,3 millions de dollars pour le secteur résidentiel.

Cette annonce est très importante. Nos collectivités ont été durement touchées par la hausse des coûts d’énergie. Un grand nombre de citoyens du Nord de l’Ontario doit acquitter des factures d’électricité de plus de 1 000 $ par mois en hiver. Jody Davis, maire de Terrace Bay

Le maire de Terrace Bay, Jody Davis, a partagé son enthousiasme concernant la collaboration entre des communautés autochtones et non autochtones ainsi que des entreprises pour la réalisation du projet de gaz naturel liquéfier. Photo : CBC/Cathy Alex

La nouvelle est également bien accueillie par l’industrie minière.

De nouvelles solutions d’accès au gaz naturel peuvent réduire les coûts de fonctionnement et les émissions de GES, ce qui renforce la compétitivité de nos entreprises , a déclaré Chris Hodgson, le président de l’Association minière de l’Ontario.

Selon le gouvernement provincial, la nouvelle usine permettra de créer entre 700 et 2 800 emplois dans la région.

Les installations devraient être opérationnelles en 2020.