Des services incendies régionaux manquent de relève

Les services des incendies de petites municipalités n'échappent pas à la pénurie de main-d'œuvre. Les pompiers sont de plus en plus difficiles à trouver pour occuper des postes à temps partiel. Dans certains cas, cette situation commence à avoir une influence sur les délais d'intervention.

C'est un des enjeux prioritaires de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) qui veut trouver des solutions à ce problème qui s’accentuera très prochainement.

Le groupe veut chiffrer le manque d'effectifs et déterminer où le problème est le plus criant, explique le coprésident de l'Association, Jean Melançon.

C'est de soulever les problématiques de nos membres en région, par exemple, au niveau de la main-d'œuvre et on veut exprimer clairement au ministère : voici le constat de la situation et maintenant regardons ensemble différentes pistes de solutions. Jean Melançon , Association des chefs en sécurité incendie du Québec

Dans de nombreuses municipalités comme Sainte-Félicité, les pompiers sont à l'étroit dans leur caserne qui ne répond plus aux exigences du gouvernement. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Impacts dans les régions

Je suis très préoccupé , exprime le directeur du service régional de la sécurité incendie de la Matanie, Jimmy Marceau. On essaie toujours de donner le meilleur service à la population, si on manque d'effectif, ça vient donner un peu de lacunes à ce niveau-là.

Son service doit assurer la sécurité de la grande région de la Matanie avec seulement 66 pompiers à temps partiel. Ce n’est pas assez. Il en faudrait une trentaine de plus pour avoir une intervention rapide et efficace partout dans la région.

On a un vaste territoire entre les municipalités, on a quand même beaucoup de kilométrage. Je pourrais dire que ça pourrait peut-être jouer dans 10-15 minutes de plus. Jimmy Marceau, directeur du service régional de la sécurité incendie de la Matanie

Un vaste projet de réorganisation des services est à l'étude dans la MRC de La Matanie.

Les services incendies font des portes ouvertes pour intéresser les jeunes au métier de pompier. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les conséquences du manque de pompiers à temps partiel varient selon les endroits.

À Sept-Îles par exemple, il y a une quarantaine de pompiers à temps partiel. Le directeur Denis Jutras aimerait en avoir une dizaine de plus pour que son service soit à son plein potentiel.

Il assure que malgré ça, les délais d’intervention sont respectés. Cependant, il est primordial de trouver des solutions pour l'avenir.

On peut dire que c'est une lumière jaune qui est allumée, à savoir qu'il faut essayer d'améliorer le recrutement de façon à essayer d'intéresser les gens. Denis Jutras, directeur, Service des incendies de Sept-Îles

Dans la MRC de La Matapédia, le directeur affecte souvent les pompiers des autres casernes de la grande région lors d'un sinistre. Photo : Radio-Canada

La MRC de La Matapédia peut compter sur 100 pompiers. Il en faudrait davantage,une trentaine de plus, estime le directeur du service des incendies de MRC de La Matapédia, Ghislain Paradis. On a prévu de faire une réévaluation du service dans cette réévaluation-là. On parle d'optimiser les services qu'on donne. On va évaluer comment on peut faire face à ce problème-là.

Il est prévu de fermer la caserne de Saint-Adelme près de Matane, parce qu'il n'y a plus assez d'effectifs pour justifier de la garder ouverte Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Solutions?

Les pompiers rencontrés et l’ACSIQ ont de nombreuses idées.

L’argent est le nerf de la guerre. Il faudrait par exemple, améliorer les subventions des programmes de financement des formations.

Donner un meilleur avantage financier aux pompiers serait aussi un excellent atout.

Il est essentiel de trouver le moyen de faciliter les activités du pompier entre son travail permanent, sa vie de famille et les appels d'urgence. Les intervenants avancent qu'une entente avec Ottawa et le programme d’assurance-emploi serait d'une grande utilité pour ne pas pénaliser les pompiers qui ont un travail saisonnier.

Il y a aussi la formation. Les services incendies aimeraient trouver le moyen de condenser la formation de plus de 250 heures en quelques mois. Ils sont souvent, sept jours d’affilés à travailler, puis à suivre des cours, soutient Jean Melançon. Donc, comment on pourrait trouver des solutions pour faire en sorte que la formation pourrait être un élément facilitant pour l’embauche et la rétention de la main-d’œuvre?

Concilier la vie de famille, le travail à temps plein et les appels d’urgence n'est pas toujours facile pour le pompier à temps partiel. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le ministère de la Sécurité publique dit être conscient du défi pour certaines régions et souligne qu'il existe des programmes pour aider au recrutement.