Des objets indésirables dans la toilette qui coûtent cher

Depuis 10 ans, la Ville de Québec doit dépenser 675 000 $ en raison de toutes sortes d'objets jetés dans les toilettes.

Des serviettes sanitaires peuvent par exemple bloquer des pompes ou la soie dentaire peut s'enrouler autour des tuyaux de l'équipement. Un véritable défi pour la machinerie et les opérateurs qui doivent être prêts à retrouver à peu près n'importe quoi dans les égouts de la Ville.

Claude Couture travaille comme technicien en mécanique pour les usines de traitement des eaux usées de la Ville de Québec depuis 27 ans. Il a vu plusieurs choses passer dans les 2400 km de conduites de la Ville.

J'ai déjà vu des sous-vêtements et des serviettes. On trouve plein de choses que les gens pensent que lorsqu'ils vont “flusher” la toilette ça disparaît tout seul. Bien non, ça ne disparaît pas tout seul. On les retrouve ici, puis on les sort.

Claude Couture, technicien en mécanique, Ville de Québec