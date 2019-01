L’aide du public sollicitée pour résoudre une série d’incendies criminels à Saint-Jean-sur-Richelieu

Des résidences (situées sur les rues Noyan et Alain) et des commerces (situés sur la route 104 et la rue Richelieu) qui seraient liés à une même personne et à son entourage ont été la proie des flammes depuis juillet 2016.

Deux véhicules et un ponton ont également été brûlés derrière la résidence de la rue Noyan.

Les incendies se sont produits à sept dates différentes.

Un huitième événement s’est produit le 21 janvier 2019 lorsqu’un colis suspect a été déposé près d’un des commerces, rue Richelieu.

Un donateur anonyme offre, via l’organisme Jeunesse au soleil, jusqu’à 10 000 $ de récompense à quiconque permettrait de faire arrêter ou condamner le ou les suspects.

À gauche, le suspect d'un incendie survenu le 25 décembre 2018 derrière un commerce, rue Richelieu; à droite, suspect ayant déposé un colis près du même commerce, le 21 janvier 2019. Photo : Sûreté du Québec

Avec des informations de Karine Bastien