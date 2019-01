Un élève réclame des conséquences plus lourdes pour les vapoteurs à l'école

Tous les types d'élèves le font, même ceux qui sont doués , dit-il. L'adolescent ajoute que même son ami qui obtient des 98 % en mathématiques vapote.

Petar Bratic, qui fréquente l'École secondaire Sandwich, félicite d'ailleurs le Bureau de santé publique de Chatham-Kent qui a donné des amendes à sept élèves qui vapotaient dans la cour de leur école.

La direction avait contacté le Bureau de santé, évoquant la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Petar Bratic dit avoir commencé à remarquer une croissance du nombre de vapoteurs lors de l'année 2017-2018. Photo : Petar Bratic

Vapoter à l'intérieur

Les jeunes vapotent dans les toilettes et dans les salles de classe, même en présence d'enseignants, selon M. Bratic.

Sharon Pyke, la surintendante de l'éducation du Conseil scolaire du comté de Greater Essex, mentionne qu'il est de plus en plus difficile de détecter qui vapote et qui ne vapote pas.

Elle ajoute que les dispositifs de vapotage sont plus petits et plus faciles à cacher qu'auparavant.

Si vous m'aviez parlé de cet enjeu il y a un an, je vous aurais dit que nous n'avons pas de problèmes avec le vapotage, mais cette année, c'est différent. Sharon Pyke, surintendante de l'éducation du Conseil scolaire du comté de Greater Essex

Sharon Pyke, la surintendante de l'éducation du Conseil scolaire du comté de Greater Essex, montre avec ses doigts la taille que peut avoir une cigarette électronique. Photo : Radio-Canada / Katerina Georgieva / CBC

On rapporte des jeunes qui vapotent dans les autobus et sur le terrain de l'école, selon la surintendante.

Les bureaux de santé publique de Chatham-Kent et de Windsor-Essex rapportent tous deux une augmentation du nombre d'élèves qui vapotent.

Dans un sondage datant de 2016-2017, Statistique Canada note qu'un adolescent sur 10 avoue avoir fumé une cigarette électronique dans le dernier mois.

Petar Bratic considère que l'odeur des cigarettes électroniques est dérangeante. Il raconte aussi qu'à l'école, certains jeunes soufflent de la fumée pendant que les enseignants ne regardentg pas.

M. Bratic évoque également les dommages pour la santé du vapotage, pour les fumeurs ainsi que pour les gens autour d'eux.

Un problème de santé publique?

Selon Eric Nadalin, directeur de la prévention des maladies et blessures chroniques au Bureau de santé de Windsor-Essex, le nombre croissant de jeunes vapoteurs inquiète son organisation, puisque les cigarettes électroniques peuvent contenir de la nicotine.

Il est possible que ces jeunes deviennent dépendants de ces produits. Eric Nadalin, directeur de la prévention des maladies et blessures chroniques au Bureau de santé de Windsor-Essex

La solution, pour M. Bratic, est de réglementer de manière plus stricte l'utilisation de la cigarette électronique dans les écoles.

Pour M. Bratic, cette stratégie doit aussi passer par l'éducation.