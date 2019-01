Une entreprise émergente de Saskatoon ramasse 10 M$US

L'entreprise 7shifts basée à Saskatoon a annoncé jeudi avoir recueilli des investissements de 10 millions de dollars américains, soit l'un des plus gros investissements jamais vus en Saskatchewan pour une entreprise de technologies.

« C'est un exploit incroyable! Au début, pour moi, ça aurait été difficile d'imaginer qu'on serait rendus là, mais ça démontre le travail que tout le monde de notre équipe a fait pour s’y rendre », confie la cofondatrice de 7shifts, Andrée Carpentier.

Fondée en 2014, la compagnie a créé un logiciel destiné à faire les horaires des employés du secteur de la restauration. Elle possède deux bureaux au pays, à Saskatoon et à Toronto.

L’entreprise s’est également donné pour mission de se tailler une place sur le marché mondial, en gardant les talents en Saskatchewan.

« L’investissement va nous aider à agrandir notre équipe, non seulement en Saskatchewan, mais aussi à nos bureaux de Toronto. Un investissement comme celui-là va nous aider à améliorer notre produit et à travailler avec de plus grandes entreprises dans le marché de la restauration », explique Andrée Carpentier.

Garder les talents dans la province

L'entreprise espère aussi empêcher l'exode des talents saskatchewanais vers d'autres provinces. Pour ce faire, elle mise sur leurs perspectives de développement de carrière.

« Une chose qu'on réalise, c'est que les gens doivent pouvoir voir comment leur carrière va avancer afin de vouloir rester dans la ville [de Saskatoon], et aussi dans la province », constate Mme Carpentier.

On fait ce qu'on peut pour attirer des gens qui ont plus d'expérience que nous afin qu'on puisse tous continuer d'apprendre. Andrée Carpentier, cofondatrice de 7shifts

L'entreprise, qui sert plus de 10 000 restaurants à travers le monde, espère ainsi encore grandir.

« Je pense que c'est surtout la façon dont on se concentre à s’assurer que nos clients ont ce dont ils ont besoin. C'est ça qui nous permet vraiment de continuer à agrandir notre entreprise », explique Andrée Carpentier.