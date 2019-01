La reprise des travaux est retardée au Sénat

Initialement, les travaux du Sénat devaient reprendre le 28 janvier, mais un problème de conception à l'intérieur de la nouvelle Chambre haute aménagée dans l'ancien Centre de conférences du gouvernement, situé sur la rue Rideau devant le Château Laurier, a provoqué un retard.

Des essais techniques effectués quelque temps avant les Fêtes ont révélé la présence d'un espace vide entre la Chambre et le plafond qui provoque un bruit tellement perturbateur qu'il est pratiquement impossible de tenir les délibérations dans un tel contexte.

Les sénateurs ont donc pris la décision, le 13 décembre dernier, de reporter leur retour au travail dans la chambre provisoire du Sénat en février.

Le sénateur indépendant Éric Forest, qui est membre du sous-comité qui supervise le déménagement des 105 sénateurs, a expliqué, en entrevue téléphonique à Radio-Canada, que le report des travaux est involontaire, mais absolument nécessaire.

Après avoir fait des essais et des mises en scène, les gens se sont aperçus que c'est impossible de tenir nos travaux correctement avec cet aménagement-là. Éric Forest, membre du Sous-comité sénatorial de la Vision et de plan à long terme

Des mesures sont présentement prises pour sceller le plafond et régler le problème de son. Le sénateur Forest a laissé entendre que des jours de séances supplémentaires pourraient être rajoutés au calendrier afin de rattraper le retard causé par les travaux de construction.

Il y aura six jours où la Chambre des communes va siéger, mais pas le Sénat. Toutefois, au retour, les sénateurs auront un calendrier plus compressé , a-t-il déclaré. Si besoin il y a, pour être sûr de ne pas retarder les travaux législatifs de la Chambre des communes et du Sénat, on va augmenter le nombre de jours où le Sénat siège durant la semaine.

Même si la Chambre haute ne siège pas, les comités du Sénat poursuivent tout de même leurs réunions dès lundi. En plus d'abriter la Chambre rouge, le Centre de conférences du gouvernement, qui a été rebaptisé l'édifice du Sénat du Canada, contiendra plusieurs bureaux, salles de réunion et locaux destinés aux fonctions du Sénat.

Caractéristiques de l'édifice de la Chambre du Sénat provisoire 3 salles de réunion;

des bureaux destinés à la direction du Sénat et à des fonctions législatives;

des locaux de soutien;

des technologies de l'information et des installations multimédias modernes;

un parcours accessible et sans obstacle à tous les niveaux. Source : Services publics et Approvisionnement Canada

La télédiffusion des débats à la Chambre du Sénat doit débuter, au plus tard le 1er mars. Photo : Radio-Canada / Dereck Doherty

Télédiffusion historique

Cette première session de travail dans la nouvelle Chambre du Sénat marquera un moment historique puisque ce sera la première fois, en plus de 150 ans d'histoire, que les travaux seront télédiffusés.

Jusqu'à tout récemment, les débats en chambre des sénateurs étaient disponibles seulement par transmission audio.

C'est une excellente chose , s'est exclamé le sénateur Forest. Il faut vraiment être plus transparent. Il faut que les Canadiens aient accès avec le plus de facilité possible aux travaux de la Chambre haute.

J'espère que ça va contribuer à faire en sorte que les Canadiens s'intéressent aux travaux de la Chambre haute. Éric Forest, membre du Sous-comité sénatorial de la Vision et de plan à long terme

Éric Forest admet que la transmission vidéo des travaux va changer la dynamique des échanges.

Ça va peut-être avoir une influence parce qu'une image vaut mille mots , a-t-il avancé. Ce qui est le plus important pour l'avenir du Sénat, c'est d'en arriver à avoir [une chambre] non partisane. On sait que plusieurs personnes remettent en question cette institution-là. Le Sénat a une crédibilité à regagner.

Saviez-vous que... La télédiffusion des travaux à la Chambre des communes a débuté le17 octobre 1977.

Une fois que les niveaux de bruit auront été résolus dans la chambre rouge et que les travaux auront repris le 19 février, les sénateurs espèrent que la diffusion vidéo de la Chambre du Sénat commence au plus tard le 1er mars 2019. D'ici là, la diffusion audio des séances du Sénat continuera d'être offerte, comme à l'habitude.