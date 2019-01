Un braconnier américain condamné à regarder Bambi est aussi accusé en Saskatchewan

Deux chasseurs du Missouri reconnus coupables dans l'un des plus importants cas de braconnage de cet État, David Berry Jr. et Cody Scott, font aussi face à des accusations en Saskatchewan. Aux États-Unis, l'un d'entre eux a été condamné à regarder le dessin animé Bambi une fois par mois pendant sa peine de prison d'un an.

Selon le ministère de l’Environnement de la Saskatchewan, les chasseurs sont venus dans la province en 2016 pour chasser le canard. Ils ont plutôt abattu illégalement des cerfs de Virginie, une antilope, un coyote et un blaireau, avant de rentrer aux États-Unis avec leur cargaison.

S'il revient au Canada, David Berry Jr. devra faire face à huit chefs d’accusation en vertu de la loi provinciale sur la protection de la faune. Il devra aussi payer une amende potentielle de plus de 15 000 $ et n’aura pas le droit de chasser. Quant à Cody Scott, il fera face à 14 chefs d'accusation, à une amende potentielle de près de 26 000 $ et à une interdiction de chasser.

Deux hommes de la Saskatchewan, dont les noms n’ont pas été révélés, ont aussi été accusés d'avoir aidé et encouragé les chasseurs du Missouri, ainsi que d'avoir gaspillé du gibier. Selon le ministère de l’Environnement de la province, les Saskatchewanais ont agi à titre de chauffeurs et ont aidé les braconniers à entreposer et à traiter les animaux sauvages acquis illégalement.

Ils ont aussi aidé David Berry Jr. et Cody Scott à traverser la frontière américaine avec les bois des animaux chassés, selon les autorités. Les Saskatchewanais ont reçu une amende de 6250 $ et leur droit de chasse a été suspendu pendant un an. Ils ont payé leur amende et ne sont donc pas obligés de comparaître devant le tribunal.

En décembre 2018, Cody Scott, David Berry Jr., le père et deux des frères de ce dernier ont été poursuivis en justice au Missouri. David Berry Jr. a été reconnu coupable d'avoir tué des centaines de cervidés, dont il ne gardait que la tête et le panache. Le juge l’a condamné à un an de prison et à regarder une fois par mois, pendant sa peine, le film Bambi, qui raconte justement la vie d'un petit faon dont la mère a été tuée par un chasseur.