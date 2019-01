Kaya Free explique que lorsqu'il est arrivé au Canada, il a été surpris de voir des gens promener leur chien dans la rue, une chose qui ne se fait pas dans son pays, dit-il. C'est pourquoi il a voulu illustrer ce phénomène dans sa vidéo.

Le vidéoclip est à l’image de la chanson, souligne-t-il, une chanson qui parle de lui. « Les premiers couplets parlent de Kaya Free, parlent de mes talents, de mes exploits et de mes projets dans le futur. »

Avec cette chanson et cette vidéo, Kaya Free veut mettre en valeur la musique urbaine de l’Ouest. « Faites péter les claps montre la belle ville de Regina », s’exclame le rappeur. Il ajoute avec enthousiasme que « cette vidéo est pour représenter le rap francophone de l’Ouest, qui a besoin d’être représenté ».

La vidéo est produite par une maison de production locale, avec des vidéastes de Regina. « Je suis très fier de ce clip, avec la qualité d’image qui est professionnelle », se réjouit Kaya Free.

Dans le futur, il dit qu'il souhaiterait se concentrer un peu plus sur des spectacles dans l’Est du pays, mais n’oublie pas l’Ouest pour autant. « Je vais aller au Festival du Voyageur et aller représenter l’Ouest à Granby, et pourquoi pas gagner ».

Aux côtés de Jérémie & The Delicious Hounds, Kaya Free a remporté le Chant'Ouest en 2018, ce qu'il lui permet de participer au Festival international de la chanson de Granby, au Québec en 2019.