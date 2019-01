Xavier Dolan présente la bande-annonce de Ma vie avec John F. Donovan

Il s'agit du tout premier aperçu du long métrage qui raconte l’histoire de la correspondance entre Rupert, un jeune garçon de 11 ans rejeté par ses pairs, et la vedette de télévision John F. Donavan. L’œuvre met en vedette de nombreuses étoiles de l’industrie du cinéma, dont Natalie Portman, Susan Sarandon, Kit Harington et Kathy Bates.

Le long métrage a souvent fait les manchettes dans la dernière année. Xavier Dolan, qui a investi deux ans dans le montage et la postproduction du film, a annoncé en février dernier qu’il avait coupé toutes les scènes dans lesquelles jouait l’actrice Jessica Chastain, expliquant devoir resserrer son montage, et que son personnage s’insérait « laborieusement » dans le reste de l’histoire.

Il faut aussi rappeler que le film a été plutôt mal reçu lors de sa présentation au Festival international du film de Toronto (TIFF), en septembre.

La chroniqueuse culturelle de Radio-Canada Claudia Hébert avait parlé d’un premier faux pas pour Xavier Dolan. The Globe and Mail avait accordé une seule étoile sur quatre au long métrage aux « scénarios improbables », The Guardian avait évoqué un film « totalement raté », tandis que le Hollywood Reporter avait qualifié le film de « lourd » et « bancal ».

Ma vie avec John F. Donovan fera son entrée en salle en France le 13 mars, mais le réalisateur ignore toujours quand le film sera présenté au Canada.