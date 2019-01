De l'eau contaminée à l'arsenic s'écoule d'un trou de forage près de Tatamagouche

De l'eau contaminée à l'arsenic et au fer s'écoule d'un trou de forage qu'une entreprise minière a creusé il y a plusieurs années, dans la région de Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement provincial est au courant du problème depuis un certain temps, mais n'a rien fait pour le régler.

En novembre 2011, l’entreprise Sugarloaf Ressources, qui n’existe plus, faisait de l’exploration aurifère à Warwick Mountain, au sud-ouest de Tatamagouche.

Un de ses sous-traitants, R & J Drilling, a foré un trou dans la roche. Les règles provinciales obligent les entreprises à sceller les trous qu’elles ont creusés, jusqu’à trois mètres dans le sol. Mais dans ce cas-ci, elle ne l’a pas fait correctement, et de l’eau contenant de fortes concentrations d’arsenic et de fer s’en échappe.

En mai 2018, un géologue du ministère de l’Énergie et des Mines de la Nouvelle-Écosse a découvert le site, par hasard. Des tests de la qualité de l’eau près du trou ont montré des taux d’arsenic et de fer dix fois plus élevés que les normes fédérales sur l’eau potable, et dans le cas de l’arsenic 25 fois plus élevés que les normes pour la vie aquatique.

Le ministère a décidé de surveiller la situation et de n’intervenir que si la situation le justifie.

Des risques pour la santé?

L’eau provenant du trou de forage coule sur quelques centaines de mètres. Elle a formé un petit marécage en aval. À cause de sa forte concentration en fer, l’eau est parfois d’une teinte orangée.

Quelqu'un semble avoir versé du ciment sur le sol afin de tenter de boucher le trou. Photo : Radio-Canada / CBC/Robert Short

La directrice de l’école d’environnement de l’Université Saint Mary’s, Linda Campbell, explique qu’il est important de surveiller la fuite. On doit faire attention à ce que ces contaminants ne se retrouvent pas dans le bassin d’eau douce , précise Linda Campbell, une spécialiste de l’impact de l’industrie minière sur les écosystèmes aquatiques.

Le forage se trouve à environ 750 mètres de la rivière French, la source d’eau potable pour la région de Tatamagouche. Le chercheur Barret Kurylyk, de l’Université Dalhousie, estime qu’il est possible qu’une grande quantité d’eau puisse transporter des contaminants vers la rivière, lors d’un orage soudain ou une fonte très rapide des neiges. Mais il précise aussi que l’arsenic et le fer pourraient être alors assez dilués dans la rivière pour ne plus comporter de risque.

Réponse du ministère

Le directeur provincial des géosciences et des mines, Donald James, indique que le ministère a offert au propriétaire du terrain de boucher le trou, offre qu’il a déclinée. Le ministère ne considère pas de toutes façons cette eau contaminée comme étant un véritable danger pour les sources d’eau potable de la région.

Selon nos premières analyses, l’eau qui sort du trou retourne dans le sol à une courte distance , affirme Donald James. Mais il reconnaît qu’une forte pluie pourrait transporter les contaminants dans les cours d’eau voisins.

L'eau contaminée coule du trou vers un fossé en bordure d'une route secondaire non revêtue. Photo : Radio-Canada / CBC/Robert Short

David Byers est le propriétaire du terrain où le trou a été foré. Il ne s’inquiète pas outre mesure de la situation. Il dit même qu’il a creusé un puits à proximité du forage et que son eau a des taux normaux d’arsenic.

Le ministère provincial de l’Énergie et des Mines évalue le potentiel aurifère de la région de Warwick Mountain depuis plusieurs années. Il devrait d’ailleurs lancer bientôt un processus d’appel d’offres pour l’exploration de 30 000 hectares de terrain dans le secteur, indique Donald James.

Le trou de forage se trouve à environ 750 mètres de la rivière French, la principale source d'eau potable pour la région de Tatamagouche. Photo : Radio-Canada / CBC/Robert Short

Un groupe environnemental, Sustainable Northern Nova Scotia (SuNNS), affirme que le gouvernement est en conflit d’intérêts dans ce dossier : il surveille l’industrie minière, mais en fait simultanément la promotion. Selon un des membres de SuNNS, John Perkins, le ministère n’a pas d’autre choix que de minimiser ou même de cacher des situations comme cette fuite d’arsenic, pour ne pas nuire à l’industrie .

Il y a eu un peu moins de 800 forages exploratoires en Nouvelle-Écosse l’an dernier. Le ministère inspecte les sites sur le territoire de la Couronne, mais ne visite pas les forages sur les terrains privés.

Avec les informations de Frances Willick, de CBC