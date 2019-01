Des Madelinots à la chasse au phoque gris à l'île Pictou

Le président de l’entreprise SeaDNA et propriétaire de la boucherie Côtes-à-Côtes, Réjean Vigneau, le capitaine et chasseur de phoque, Denis Éloquin et 10 autres chasseurs des Îles-de-la-Madeleine en font partie.

Le capitaine espère une meilleure chasse que celle de 2018. La présence de glace avait alors empêché le bateau de se rendre sur le site de chasse.

La chasse a été zéro l’année passée , rappelle M. Éloquin. En 2017, ça avait été une bonne année. On avait chassé environ 2000 phoques.

Le Madelinot Réjean Vigneau chasse le phoque depuis 40 ans. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Cette année, les perspectives sont meilleures, selon Denis Éloquin, qui prévoit chasser de quatre à cinq jours, si les conditions sont favorables.

L'île Pictou se trouve à plus une centaine de kilomètres des îles de la Madeleine, ce qui représente 11 heures de navigation.

Denis Éloquin se dit déçu de devoir se rendre si loin pour chasser le phoque gris alors qu’il y en a à profusion à l’île Brion. Il déplore que ce site protégé demeure inaccessible aux chasseurs, malgré leurs demandes répétées.

C’est inconcevable qu’on ait une pareille richesse tout près et qu’on soit obligés d’aller si loin , critique le capitaine.

Le cheptel de phoques gris près de l'île Brion, une réserve écologique au large des îles de la Madeleine Photo : Radio-Canada / Elisa Serret

Denis Éloquin rappelle que la chasse au phoque gris est relativement nouvelle. Comme elle se fait sur la terre ferme, elle se présente comme une solution de rechange intéressante à celle du phoque du Groenland qui se chasse sur la banquise.

Les 10 dernières années ont été difficiles pour la chasse au phoque du Groenland à cause du manque de glace , rappelle-t-il. Les changements climatiques en sont responsables.

En plus de la fourrure, les chasseurs comptent utiliser toutes les parties du phoque gris, notamment l’huile qui intéresse particulièrement l’entreprise Total Océan, fait valoir M. Éloquin qui ajoute que cette espèce est en surabondance.

L’expédition madelinienne est la seule à chasser le phoque gris à l'île Pictou.