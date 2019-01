Christien Savoie tente de s’imposer dans les arts martiaux mixtes

Christien Savoie est invaincu dans la catégorie des poids moyens (185 livres, 84 kg). Il a remporté jusqu’ici ses six combats chez les professionnels. Il tente maintenant de devenir champion chez les mi-moyens (170 livres, 77 kg), une catégorie pour laquelle il s’est entraîné intensivement ces derniers temps.

Je me sens très bien, c’est un très bon camp, il y avait un vraiment bon nutritionniste au camp ici, tout a été parfait et je me sens prêt pour samedi soir.

Son adversaire, samedi soir, sera Alderic Keith de Moncton, un combattant qui se distingue par sa grande taille, selon Christien Savoie, mais qu’il se targue de pouvoir maîtriser sans peine.

Moi je suis juste plusieurs niveaux plus haut que lui puis je vais le montrer samedi soir. Je pense que je vais être le plus gros gars pareil.

Une victoire est importante pour Christien Savoie, qui aspire à combattre au sein de l’UFC, qui regroupe les meilleurs combattants en arts martiaux mixtes. Quand je le bats lui [Alderic Keith], je pense que je fais mon case pour le UFC.

S’il n’est pas admis dans l’UFC advenant une septième victoire consécutive, il n’a pas l’intention de baisser les bras. Il tentera d’avoir un combat contre un vétéran de cette organisation et de le remporter pour atteindre son objectif.