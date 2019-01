Accident mortel dans le secteur Cap-de-la-Madeleine

Une grave collision impliquant deux véhicules dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières, a fait un mort et deux blessés.

L'accident s'est produit sur la rue des Ormeaux, près de l'intersection avec le boulevard Pie-XII.

La victime est un homme de 36 ans. Il avait été transporté à l'hôpital dans un état critique. Il a succombé à ses blessures.

Un homme et une femme, qui se trouvaient dans l'autre véhicule, ont aussi subi des blessures, sérieuses dans le cas de l'homme et mineures dans le cas de la femme. On ne craint pas pour leur vie.

Le véhicule dans lequel se trouvait la victime a dérapé dans la côte des Ormeaux en raison de la chaussée glacée.

La voiture a glissé dans l'autre voie. Un véhicule qui montait la côte en sens inverse l'a percuté de plein fouet.

La vitesse ne serait pas en cause. Les enquêteurs sont toujours sur les lieux pour tenter de faire la reconstitution de l'accident.