Un directeur de chorale accusé d’agression sexuelle à Ottawa

Uwe Frank Lieflander, 55 ans, est actuellement hors du pays.

Présentement, M. Lieflander est en Allemagne, donc il y a un mandat d'arrestation qui est en vigueur , a expliqué l'agente Amy Gagnon, porte-parole du SPO.

La police a entamé des démarches auprès de la Couronne pour lancer une procédure d'extradition, ce qui permettra à la police d'arrêter le suspect puis de l'inculper à son retour au Canada.

Début 2018, l’Unité des agressions sexuelles et de la violence faite aux enfants a ouvert une enquête concernant des allégations d’agression sexuelle datant de 2016 à 2017. Les victimes présumées de M. Lieflander sont de jeunes adultes selon la porte-parole du SPO.

L'enquête poursuit son cours puisque les enquêteurs craignent que le suspect ait fait d'autres victimes.

On craint vraiment qu'il y ait d'autres victimes, alors l'enquête n'est pas fermée , a ajouté l'agente Gagnon.

Ce que les gens devraient savoir, c'est que M. Lieflander était impliqué avec les chorales depuis le début des années 90, et non seulement dans la région d'Ottawa, mais aussi dans la région de Madawaska et la région de Toronto

Amy Gagnon