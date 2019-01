Hausse des cas de harcèlement à la Ville d'Edmonton, avance un sondage

En 2018, près de 24 % des employés de la Ville d'Edmonton auraient vécu une situation de discrimination ou de harcèlement dans leur milieu de travail, alors qu’ils étaient 19 % à s’être plaints de telles situations en 2016.

« Ces résultats me contrarient, indique la gestionnaire responsable des employés municipaux, Linda Cochrane. Mais ils ne sont pas surprenants, car on ne s’attendait pas à ce que les choses changent aussi rapidement. »

S'attaquer au problème?

L’administration municipale a déjà mis sur pied un service spécialisé pour son personnel à la suite de la publication d’un rapport sur la culture organisationnelle de la Ville en 2017, qui indiquait qu’un employé sur cinq se sentait harcelé ou intimidé.

Une firme extérieure a également été mandatée pour recueillir les plaintes des employés qui se disaient victimes de harcèlement.

« Ces deux initiatives n’ont pas changé la culture à l’interne », a admis Mme Cochrane.

D'après le sondage, les superviseurs et les collègues sont les principales personnes ayant des comportements intimidants envers le personnel de la Ville.

Ils sont toutefois moins pointés du doigt par les répondants qu’en 2016, tandis que les interactions avec le public (citoyens, clients, fournisseurs de service) génèrent plus de situations de harcèlement qu’il y a deux ans (22,7 % des cas en 2016 contre 26,9 % en 2018).

Changement d’approche

Pour remédier à la situation, Mme Cochrane a annoncé le lancement d’un nouveau programme pour les employés. Intitulé « This is How We Work », le projet est centré sur l'écoute des employés.

Le sondage révèle également que la confiance du personnel envers les cadres supérieurs et la gestionnaire responsable des employés de la Ville avait chuté de dix points de pourcentage par rapport à 2016.

Le maire d’Edmonton, Don Iveson, souhaite que ces derniers soient évalués par le conseil municipal dans les prochains mois pour mieux déterminer leurs efforts en matière de lutte contre le harcèlement au travail.

« Je veux savoir comment ils gèrent ce nouveau programme, et connaître ses effets ou les défis qu'il soulève, sans avoir à attendre deux ans pour avoir la réponse », a-t-il déclaré.

Les nouvelles mesures prises par la Ville prévoient également la mise en place d’un bureau des plaintes pour dénoncer des cas de harcèlement, la refonte de certaines formations, et la création d’un comité consultatif des employés.

Le syndicaliste Lanny Chudyk pense toutefois que la Ville doit surtout se débarrasser de certains gestionnaires qui sont régulièrement accusés de harcèlement et d’intimidation.

« Tant qu’ils restent en poste, nos syndiqués ne feront pas confiance au système mis en place pour combattre le harcèlement, affirme-t-il. Il faut [les] renvoyer ou les placer dans d’autres départements. »

La Ville entend également instaurer un nouveau service de santé mentale au travail pour mieux accompagner ses employés.