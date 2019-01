Pont de Québec, tramway et Davie, Trudeau ne promet rien

Le premier ministre du Canada était l'invité de la Chambre de commerce de Québec, vendredi après-midi. Il a répété qu'il souhaite régler le dossier de la réfection du pont de Québec.

Justin Trudeau assure que le pont de Québec fait toujours partie des priorités de son gouvernement. Il refuse toutefois de s'engager à ce qu'il y ait une solution avant les prochaines élections fédérales.

« J'ai entendu très, très clairement des citoyens de Québec que c'est quelque chose que nous devons régler. Nous allons continuer de travailler pour le régler », soutient-il.

La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, en attendait davantage.

« On aurait aimé des engagements plus fermes sur le projet de transport structurant et le pont de Québec. On a de bonnes discussions, l'humeur est bonne, mais on aimerait un moment donné des actions plus concrètes », soutient Geneviève Guilbault.

Des emplois à la Davie?

Des gens d'affaires ont également demandé à Justin Trudeau de fournir du travail le plus rapidement possible au chantier naval Davie de Lévis.

Le premier ministre répond qu'il doit agir dans le cadre de la Stratégie canadienne de construction navale adoptée par le précédent gouvernement.

Au cours des trois dernières années, le nombre de travailleurs au chantier naval de Lévis est passé de 1300 à une centaine seulement. Les fournisseurs et la direction réclament depuis plusieurs mois que le navire ravitailleur Obelix soit converti pour la marine canadienne.

Justin Trudeau refuse de prendre cet engagement.

« On est en train de travailler avec la Davie. La réalité, c'est que nous allons faire construire les navires dont nous avons besoin. La marine canadienne n'a pas besoin d'un deuxième navire de ravitaillement », affirme Justin Trudeau.

Des propos qui font bondir le président de l'Association des fournisseurs de Davie.

« Les fonctionnaires disent que ça prend quatre navires de ravitaillement. Monsieur Trudeau nous dit qu'un c'est assez pour les deux océans. C'est vraiment une giffle, c'est un manque de respect », s'indigne Pierre Drapeau.

Justin Trudeau rencontre les membres de la communauté musulmane au Centre culturel islamique de Québec, avant de participer, en soirée, à l'investiture du candidat libéral Jean-Yves Duclos.

Tournée préélectorale

Par la suite, M.Trudeau a rencontré les membres de la communauté musulmane au Centre culturel islamique de Québec. Cette rencontre était interdite aux médias.

Le premier ministre doit ensuite se rendre au Congrès du Parti libéral du Canada, qui se déroule au Centre des congrès de Québec.

En soirée, il participera à l'investiture du député libéral Jean-Yves Duclos.