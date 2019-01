Facebook veut permettre l'échange de messages entre Messenger, Instagram et WhatsApp

Facebook compte permettre aux utilisateurs de ses services Messenger, Instagram et WhatsApp de s'envoyer des messages entre eux, rapporte le New York Times (Nouvelle fenêtre) . La fonction devrait être en place d'ici 2020.

Lorsqu'elle sera implantée, la mesure permettra à un utilisateur d'Instagram d'envoyer un message à son ami qui possède seulement un compte Facebook.

Bien que les trois applications demeureront indépendantes, leur fonctionnement interne devra être entièrement revu, selon le quotidien new-yorkais. Facebook veut aussi implanter un système de chiffrement de bout en bout sur tous ces services de messagerie, comme c'est le cas à l'heure actuelle avec WhatsApp. Les utilisateurs pourraient donc s'envoyer des messages plus difficiles à intercepter.

Selon le New York Times, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, espère augmenter le taux d'utilisation de ses services et faire compétition à des systèmes de messagerie tels Google et Apple.

« Nous voulons construire la meilleure expérience de messagerie que nous pouvons. Les utilisateurs veulent un service rapide, fiable et privé », a affirmé un représentant de Facebook au quotidien.

Instagram et WhatsApp étaient anciennement des entreprises indépendantes. Elles ont été achetées par Facebook et 2012 et en 2014, respectivement. À l'époque, Mark Zuckerberg avait promis que ces applications conserveraient beaucoup d'autonomie au sein de l'entreprise.

Au printemps dernier, le fondateur de WhatsApp, Jan Koum, a démissionné du conseil d'administration de Facebook, sans fournir d'explications. En septembre, les fondateurs d'Instagram, Kevin Systrom et Mike Krieger, ont eux aussi subitement quitté l'entreprise.