L'ancienne école Plein Soleil de Sherbrooke sera transformée en condos

Dans la phase I, ce sera 12 condos qui seront permis. Si on veut en faire plus, ce sera en dérogation. Tout va suivre selon ce que la Ville va nous octroyer comme permis. Je commence les plans avec l’architecte mardi. On va commencer aussi sous peu le curetage intérieur et on va évaluer à l'extérieur les travaux à faire , explique le président directeur général d'Habitation Kyo, Christian Groulx, rejoint samedi au téléphone.

Avec ce nouveau projet, ce dernier explique revenir à ses premiers amours . Dans un premier temps, au début de ma carrière, j’ai commencé dans la restauration du patrimoine à Montréal, dans la transformation d’édifices centenaires en condos , raconte-t-il.

Il souhaite d'ailleurs respecter les particularités du bâtiment nouvellement acquis, lui aussi centenaire. Il n’est pas classé patrimonial, mais il est d’intérêt patrimonial , soutient-il.

Dans l'ancienne cour d'école, un autre édifice à condos pourrait voir le jour, très semblable au premier. Ça, c’est à confirmer. On va respecter bien sûr tout ce qui est possible dans la réglementation.

Pour Habitation KYO, établie à Eastman, l'année 2019 s'annonce bien remplie : la firme de conception architecturale lance deux lotissements résidentiels en 2019, l'un à Magog, et l'autre à Eastman, dans la montagne.

Par contre, c'est la première fois qu'Habitation Kyo se lance dans un projet de condos à partir d'un immeuble centenaire.

C'est le premier, mais pas le dernier , assure M. Groulx, qui se lance dans cette nouvelle aventure avec son fils aîné, Lucas, et son associé, Charles Désy.

L'objectif est de mettre en vente les premiers condos dès ce printemps.

Une nouvelle école

L'école primaire Plein Soleil a maintenant pignon sur rue dans un nouvel édifice situé sur la rue Chardonnay, dans le quartier nord de Sherbrooke.

Elle a ainsi pu doubler sa superficie et accueillir deux fois plus d'élèves.

La transaction, qui s'élève à 475 000 $, a été officialisée chez le notaire vendredi.

L'édifice était à vendre depuis plus d'un an.

Une première promesse de vente avait été faite au printemps, mais les acheteurs n'avaient pas réussi à obtenir le financement.