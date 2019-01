Vins de glace ontariens : une bonne vendange malgré un début d’hiver doux

Malgré ses traits fatigués, Stan Lament affiche un air satisfait alors qu’il assiste au pressage des raisins que lui et son équipe ont récolté sur les cinq acres destinées aux vignes de Lament Farms.

Le producteur a passé trois jours à faire la vendange, parfois dans la nuit et à l’aurore.

La récolte représentait un défi cette année parce qu’elle est arrivée tard. À cause de dame Nature, on avait seulement des petites fenêtres de temps pour récolter, alors tu restes debout le soir pour surveiller la température , raconte M. Lament.

La récolte des raisins destinés aux vins de glace doit être faite à une température précise. Photo : Wine Marketing Association of Ontario

La récolte des vignes destinées aux vins de glace est particulière. Tout dépendant du cépage, les producteurs doivent attendre une température parfaite qui se situe entre -8 et -12 °C.

Si la vendange est faite en bas de cette température, le taux de sucre des raisins est trop élevé. Si le mercure s’élève au-dessus de -8 °C le taux de sucre est alors trop bas.

Récolte des raisins pour le vin de glace - Source : Association de marketing des vins de l’Ontario (WMAO) - Radio-Canada/Camile Gauthier

On pouvait ramasser de 5 h du matin jusqu’à ce que le soleil se lève, parce qu’après les raisins ramollissent et on n’a pas la même qualité de sucre , affirme M. Lament.

L’homme espère maintenant pouvoir presser environ 10 000 litres de jus raisin.

Les raisins destinés aux vins de glace doivent être récoltés à une température précise. Photo : Wine Marketing Association of Ontario

On a de très beaux résultats

Du côté du vignoble Châteaux des Charmes, où on fait pousser des vignes et on en récolte les fruits à la main, on ne s’inquiétait pas outre mesure de la température douce d’il y a quelques semaines.

La récolte a été complétée en deux jours et demi, grâce à la météo clémente et à l’aide 90 personnes.

C’est très rare qu’on fasse une vendange avant Noël et les temps froids arrivent toujours en janvier , explique la vice-présidente du vignoble situé à Niagara-on-the-Lake, Amélie Boury.

Dans les dernières années, la récolte du Château des Charmes a été achevée seulement deux fois avant les fête. Lors d’une année particulière, la vendange a même été faite au mois de mars.

Il y a toujours de l’espoir, il y a toujours de la neige. On est au Canada! , ajoute Mme Boury.

Selon une porte-parole de l’Association de marketing des vins de l’Ontario (WMAO), les producteurs de la péninsule du Niagara ont toujours réussi à faire leur vendange à temps depuis 1984.

Toujours selon la WMAO, environ 10 % des producteurs ontariens ont récolté lors de la première vague de froid en novembre.

Certains ont des philosophies différentes la production de vin de glace, alors plusieurs ont attendu et heureusement la semaine dernière était très froide , souligne la directrice des relations publiques de la WMAO, Magdalena Kaiser.

Bien que les vins de glace aient été inventés en Allemagne, le Canada est aujourd’hui le plus gros producteur de vins de glace au monde et 95 % de ces spiritueux sont faits en Ontario.

En moyenne, dans les dix dernières années, 950 000 litres de vins de glace ont été produits par année en Ontario, selon les données de l’Association de marketing des vins de l’Ontario (WMAO).