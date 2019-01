Notre édition week-end

Quelles sont les origines de la crise politique et économique actuelle au Venezuela et quelles sont les issues possibles? Le microbiote d'une personne en santé peut-il aider à sauver une personne malade? Et faut-il s'inquiéter de l'arrivée d'espèces envahissantes, comme l'écrevisse à taches rouges? Voici nos suggestions de lectures.

1. Comprendre la crise au Venezuela

Juan Guaido, qui s'est proclamé président du Venezuela, lors d'une réunion à la Plaza de Bolivar de Chacao, le 25 janvier 2019, à Caracas, au Venezuela. Photo : Getty Images / Edilzon Gamez

Le 23 janvier, le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaido, s'est autoproclamé président du pays. Il a aussitôt été reconnu par les États-Unis, le Canada et une bonne partie de la communauté internationale. Quelques clés pour comprendre.

Par Ximena Sampson

2. Quand le marché de l'art s'emporte, les musées paient le prix

Les prix de vente d’œuvres d'art peuvent rapidement grimper lors d'enchères, comme ce fut le cas en novembre 2018 pour une toile de David Hockney. Photo : Getty Images / Don Emmert

En novembre dernier se vendait une toile du peintre anglais David Hockney pour la somme de 119 millions de dollars, un record pour un artiste vivant et un bel exemple de la frivolité du marché de l'art aux dépens des musées, qui n'ont pas les moyens de suivre cette cadence.

Par Jean-Philippe Guilbault

3. Les jeunes agriculteurs madelinots ont le vent dans les voiles

Éric Longpré, de la fromagerie Les biquettes à l'air Photo : Radio-Canada / Bernard Laroche

L'agriculture est en pleine effervescence sur l'île du Havre-Aubert, aux Îles-de-la-Madeleine. Malgré tout le dynamisme qui anime ces jeunes producteurs, vivre de l'agriculture dans un archipel tourné depuis toujours vers la pêche comporte son lot de contraintes et de défis.

Par France Beaudoin

4. La guerre avec la Russie se transporte dans l’arène électorale en Ukraine

Le président ukrainien Petro Porochenko visite une base militaire le 6 décembre 2018. Photo : Reuters / Handout .

Le 31 mars prochain, les Ukrainiens se rendront aux urnes pour choisir un nouveau président. Un enjeu bien particulier donnera sans doute matière à réflexion aux électeurs : la guerre contre la Russie. Comment ce conflit, qui a fait plus de 10 000 morts jusqu'à maintenant, influencera-t-il le vote?

Par Joëlle Girard

5. Notre intelligence serait en partie due à des « bogues » du cerveau

C'est en mesurant l'activité de neurones individuels que les chercheurs sont arrivés à cette hypothèse pour expliquer l'origine de l'intelligence humaine. Photo : iStock / SergeyNivens

En suivant l'activité de neurones individuels au cœur du cerveau, des chercheurs croient avoir découvert une différence importante entre les humains et les autres primates. Cette différence pourrait en partie expliquer l'origine de notre intelligence, mais aussi plusieurs désordres psychiatriques.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

6. Une espèce d'écrevisse envahissante inquiète les biologistes

Le biologiste Jean-François Desroches montre l'espèce envahissante, l'écrevisse à taches rouges. Photo : Radio-Canada

On entend beaucoup parler ces dernières années d'espèces exotiques envahissantes comme la coccinelle asiatique, l'agrile du frêne et la moule zébrée. Il faut maintenant ajouter à la liste l'écrevisse à taches rouges. Cette envahisseuse venue des États-Unis a commencé à faire des ravages au Québec, et on ne sait pas jusqu'où elle étendra son territoire.

Par Maxime Poiré

7. Le BAPE, un levier de mobilisation depuis 40 ans

Les audiences publiques du BAPE sur le projet de train électrique de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Photo : Radio-Canada

Les citoyens du Québec disposent d'outils exceptionnels pour se faire entendre et s'impliquer lorsque de grands projets d'infrastructure sont mis en oeuvre. L'un d'eux est le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Mais même si le BAPE fête ses 40 ans et est même cité en exemple à l'étranger, le processus d'évaluation environnementale demeure méconnu du grand public.

Par Chantal Srivastava

8. Greffe de matières fécales : toutes les selles ne se valent pas

La greffe de matière fécale est notamment utilisée pour traiter les infections à la bactérie « C. difficile », représentée sur cette photo. Photo : La Presse canadienne / AP Photo/Centers For Disease Control And Prevention, Lois S. Wiggs, Janice Carr

La greffe de matière fécale est une technique permettant de transférer des bactéries intestinales d'une personne en santé vers une personne malade. Bien que ce procédé soit prometteur pour traiter de nombreux problèmes liés à l'intestin, des chercheurs se rendent maintenant compte que tous les donneurs ne sont pas égaux, et que les selles de certains ont une valeur beaucoup plus grande que d'autres.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

