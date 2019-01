La moitié des voies du pont Granville réservées aux piétons et aux cyclistes?

Le conseil municipal de Vancouver doit se pencher sur un rapport qui propose de remplacer la moitié des huit voies du pont Granville par une large voie centrale cyclable et piétonnière.

Le document a été produit dans le cadre du plan de transport de la Ville, dont l'objectif est de s'assurer que les deux tiers des déplacements se fassent à pied, en vélo ou en transport en commun d’ici 2040.

Dans ce plan, les trois ponts qui traversent False Creek ont été identifiés comme pouvant être améliorés pour les piétons et les cyclistes. Des travaux ont été effectués sur le pont Burrard en 2017 et le pont Cambie en 2018. Le pont Granville serait donc le dernier à être modifié. Au total, 25 millions de dollars sont prévus pour le projet de revitalisation et d’amélioration sismique du pont.

Le rapport propose que des consultations publiques soient lancées afin qu’un plan amélioré soit proposé au conseil municipal en juillet prochain et que des travaux plus détaillés sur la conception commencent au mois de septembre.

Le conseil municipal doit d’abord étudier le plan le 30 janvier prochain.