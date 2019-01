Jeux de la Francophonie : les organismes acadiens ne jettent pas l’éponge

Dix-neuf organismes ont signé une lettre au premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, où ils l’implorent « à être créatif » et à trouver une solution rapidement pour que les Jeux puissent avoir lieu.

Jeudi, le premier ministre Higgs a offert peu d’espoir qu’une solution soit trouvée avant la date butoir du 30 janvier fixée par son gouvernement pour que les partenaires des Jeux signalent leur volonté d’augmenter leur part de financement.

Les Jeux de la Francophonie de Moncton-Dieppe coûteront au bas mot 80 millions de dollars, mais le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’est pas prêt à dépenser plus de 10 millions de dollars, Ottawa la même somme et les Villes de Moncton et de Dieppe, 750 000 $ chacune.

Leurs engagements financiers ont été pris au moment où le coût des Jeux était estimé entre 15 et 19 millions de dollars.

Selon les organismes acadiens, [l]e Canada, le Nouveau-Brunswick et l’Acadie ont beaucoup à perdre si les Jeux sont annulés.

Nous ne pouvons accepter une diminution de notre présence, de notre influence et de notre réputation à l’échelle internationale en raison d’un manque de leadership et de bonne volonté. Extrait de la lettre des organismes acadiens

Impasse

Les partenaires financiers sont restés campés sur leurs positions depuis que Radio-Canada a révélé, en décembre dernier, que le coût des Jeux avait explosé.

Le premier ministre Justin Trudeau, de passage au Nouveau-Brunswick jeudi, a ajouté sa voix à celles de ses ministres Dominic LeBlanc et Mélanie Joly et répété qu’Ottawa ne dépenserait pas plus d’argent que le Nouveau-Brunswick, en vertu d’une formule qui fixe à 50 % sa contribution pour ce type d’événement.

Dans leur lettre, les organismes acadiens affirment que les Jeux de la Francophonie sont « bien plus qu’un simple événement sportif international ». Ils promeuvent la paix et le développement dans les pays membres, écrivent-ils, ils exposent l’originalité des cultures francophones et favorisent l’émergence de talents artistiques sur la scène internationale, entre autres.