Surdose sévère pour deux jeunes de l'Estrie qui croyaient avoir consommé du Xanax

Ces adolescents croyaient avoir consommé du Xanax, un médicament habituellement prescrit pour traiter l'anxiété, mais en réalité, la substance était du Flubromazolam, un médicament non autorisé au Canada et qui est de cinq à dix fois plus puissant.

Selon Dre Mélissa Généreux, directrice Santé publique de l'Estrie, les jeunes avaient un trouble de la parole, de la confusion, de la somnolence et une grave alteration de l'état de conscience. Heureusement, ils ne garderont pas de séquelles. Ils ont eu leur congé de l'hôpital dernièrement.

De vouloir essayer du Flubromazolam, c'est une mauvaise idée, c'est hyper dangereux et on risque de n'avoir aucun buzz si ce n'est que de tomber raide mort. Dre Mélissa Généreux, directrice Santé publique Estrie

La direction de Santé publique du CIUSSS de l'Estrie-CHUS a lancé un appel à la vigilance jeudi à la suite de ces deux cas de surdose sévère. Une lettre a été envoyée aux autorités médicales, mais aussi aux intervenants jeunesse pour les aviser de la situation, mais aussi pour qu'ils avisent la Santé publique s'ils étaient témoins de tels cas. Les parents gagnent aussi à être au courant et à discuter avec leurs jeunes aux dangers de consommer des drogues contrefaites , indique Dre Mélissa Généreux.

Les autorités se questionnent quant à la popularité du Xanax chez les jeunes. C'est quand même assez étrange. Le Xanax peut apporter un certain sentiment, mais plus un état de relaxation. On aurait pu penser que les jeunes sont à la recherche de produits euphorisants. Le problème avec le Xanax, c'est qu'on peut sombrer rapidement dans un état de somnolence, de confusion. Il n'y a pas de fun à avoir. Ça peut même être dangereux. Ça peut même mener à un arrêt cardio-respiratoire , rappelle Dre Généreux.

La même chose s'est passée en décembre dernier dans la région de la Montérégie. Deux cas sévères d'intoxication ont eu lieu en lien avec le même produit. Ces personnes ont été traitées à l'hôpital pour un arrêt cardio-respiratoire et dans l’autre cas, pour une importante altération de l’état de conscience.

L'hiver dernier, des jeunes de Magog, qui croyaient avoir consommé du Xanax, avaient aussi été hospitalisés.