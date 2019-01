Un triathlon hivernal vise à sensibiliser le public sur le sort des sans-abri

Des centaines de Winnipégois participeront à un triathlon hivernal le 9 février sur les sentiers riverains sur le site de la Fourche. Les profits de la course « Beat the Cold » seront versés au refuge pour sans-abri Warm Sleep qui offre des lits pour 25 personnes chaque nuit dans le quartier Osborne pendant l'hiver.

La directrice générale de 1JustCity, qui gère le refuge d’hiver, Tessa Blaikie Whitecloud, a déclaré que le soutien apporté à la course est extraordinaire.

« On a fixé l'objectif à 150 participants, ce qui m'a semblé plutôt optimiste, mais le fait que plus de 200 personnes veulent participer à la course est assez fou, a-t-elle déclaré. C’est formidable parce que ça pousse les gens à réfléchir un peu. Et puis, ils sentent qu'ils ont fait une différence. »

Le parcours s'étend sur 15 kilomètres, réparti en trois segments de 5 kilomètres, pouvant être parcouru en solo ou en relais.

Les coureurs commenceront par une course de cinq kilomètres, avant de grimper sur un vélo à pneus surdimensionnés et terminer la course sur des patins.

Le directeur général de Triathlon Manitoba, Jared Spier, a déjà supervisé d'autres triathlons, mais aucun d'entre eux n'a suscité le même intérêt.

« Nous avons déjà eu des triathlons d’hiver à Winnipeg et au Manitoba, mais aucun n’a vraiment eu autant de succès », a-t-il déclaré.

Aider les sans-abri

Tessa Blaikie Whitecloud explique que le refuge Warm Sleep a besoin d'un peu plus de 250 $ par jour pour payer l'électricité et le personnel nécessaire.

« Ce genre d'événements rapportent non seulement plus d’argent, mais sensibilisent les gens également à ce qui se passe dans les rues », a-t-elle indiqué.

Tessa Blaikie Whitecloud, directrice générale de l'organisme 1JustCity, qui exploite un foyer pour les sans-abris dans le village d’Osborne, se dit dépassée par le soutien apporté à la course « Beat the Cold ». Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

L’homme à l’origine de cette idée, Luke Rempel, directeur de la course et étudiant en communication au Collège Red River, a contacté Tessa Blaike Whitecloud il y a quelques mois.

M. Rempel a déclaré qu'il souhaitait amener les gens à faire l'expérience de rester à l'extérieur pendant une période prolongée.

« Après cette course, vous pouvez vous réchauffer à l'intérieur, mais il y a des gens qui devront marcher toute la nuit pour rester au chaud », a-t-il souligné.

La carte de course officielle du triathlon « Beat the Cold ». Photo : Radio-Canada / Image fournie par Luke Rempel

La course

Jared Spier a supervisé de nombreuses courses d'autres genres, mais avec les températures glaciales et les probabilités de vents forts prévus le jour du triathlon, les défis seront au rendez-vous.

Avec le soutien reçu des Winnipégois et le nombre d'inscriptions, Tessa Blaikie Whitecloud pense déjà à une prochaine édition de la course.

« L'intérêt que cela a généré nous montre que nous devons trouver un moyen de faire cela à nouveau », a-t-elle déclaré.