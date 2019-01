Un nouveau test de dépistage du VIH à l’essai à Regina

Dans la province, une personne sur quatre ne connaît pas son statut sérologique.

« On voulait essayer un moyen nouveau et innovant de toucher différentes populations qui n’avaient pas encore accès au test de dépistage, explique la coordinatrice de clinique et de projet au sein de l'organisme Wellness Wheel, Suzanne Nicolay. On sait que plus une personne est diagnostiquée et soignée rapidement, plus elle a de chance d’avoir une meilleure santé. »

L'objectif de cette organisation à but non lucratif est d'accroître l'accès aux soins pour les maladies chroniques, comme le VIH, en Saskatchewan, car la province a le taux d'infection par le VIH le plus élevé au pays.

Selon Suzanne Nicolay, certaines personnes ne savent pas qu'elles courent un risque d'infection et ne connaissent simplement pas les risques. De plus, le praticien peut avoir ses propres hypothèses sur les gens qui sont à risque.

Un test d’à peine plus d’une minute

Les personnes qui acceptent de se faire tester sont amenées dans une salle privée. Le test dure entre 60 et 90 secondes et donne un résultat préliminaire. Si le résultat est positif, le pharmacien peut conseiller rapidement le patient sur la suite des choses.

Le test n’est pas encore totalement fiable puisque quatre erreurs ont été constatées sur 2000 tests. Mme Nicolay affirme qu'il faut donc faire un suivi pour confirmer les résultats. Toutefois, faire ce test en pharmacie est une bonne chose, selon elle, car les pharmaciens peuvent donner du soutien aux gens et possèdent plus de ressources.

« [Les pharmaciens] sont vraiment bien placés pour créer ce lien entre les gens et les soins », précise Suzanne Nicolay.

Le nouveau test n’est pas encore généralisé en Saskatchewan puisqu'il est en période d’essai. Si les professionnels et les patients de la pharmacie sont satisfaits de cette nouvelle méthode, elle pourrait être étendue à d’autres officines.

Avec les onformations de CBC News.