De nombreuses pannes de courant touchent la grande région de Québec

La pluie verglaçante a causé de nombreuses pannes d'électricité au cours des dernières heures dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Sur le coup de 7 h, plus de 5000 clients étaient privés de courant dans la Capitale-Nationale et quelque 3000 étaient sans électricité en Chaudière-Appalaches.

Des arbres et des branches sont tombés sur les lignes de transmission d'Hydro-Québec et ont causé des bris dans ces deux régions qui sont les plus touchées par les pannes dans la province.

« C’est vraiment le verglas d’hier qui fait sentir ses effets sur le réseau électrique de la Capitale-Nationale », explique le porte-parole d’Hydro-Québec, Marc-Antoine Ruest.

Les secteurs les plus touchés sont ceux de Cap-Rouge et de Sainte-Foy.

Pour la plupart des pannes, Hydro-Québec estime que le courant sera rétabli d’ici la fin de l'après-midi.

« D’autres équipes sont en route pour venir prêter main-forte aux équipes de la région », ajoute M. Ruest.

Fermetures d’écoles

Ces pannes forcent d’ailleurs la fermeture de deux écoles primaires de la Commission scolaire des Découvreurs, soit l’école Madeleine-Bergeron et l’école Les Sources.

Les services de garde de ces deux établissements sont aussi touchés.