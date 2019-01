Préoccupations autour du caribou forestier devant le BAPE à Baie-Comeau

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) s'est arrêté jeudi, à Baie-Comeau, pour informer les citoyens et répondre à leurs questions, parce qu'Hydro-Québec projette l'ajout d'une nouvelle ligne à haute tension entre les postes Saguenay et Micoua.

Le poste Micoua est situé à mi-chemin entre Baie-Comeau et Manic-5. Hydro-Québec souhaite construire une ligne de transport d'électricité à 735 kilovolts sur 262 km. Selon le tracé proposé, la nouvelle ligne longerait une empreinte existante sur 120 kilomètres.

Le projet entraînerait une perte de 16 kilomètres carrés de forêt (1589 hectares) et empiéterait sur le territoire d'une population de caribous forestiers en déclin, en plus d'entraîner l'expropriation de 14 chalets et résidences.

Simon Tremblay détient un chalet près du tracé de la ligne de transport projetée par Hydro-Québec pour relier les postes Micoua et Saguenay. Photo : Radio-Canada / Olivier Roy-Martin

Une vingtaine de personnes se sont déplacées, dont Simon Tremblay, un résident des Laurentides qui possède un chalet à proximité du tracé prévu.

Il s'est dit surpris de la faible assistance à cette audience.

Il semble que les gens prennent ça pour acquis. Ou on est peut-être habitués, dans la région, de voir des lignes électriques.

Caribou forestier

Un représentant de la communauté innue de Pessamit, Jack Picard, estime qu'il manque des éléments importants dans la présentation à propos de la conservation du caribou.

Jack Picard, porte-parole de la communauté innue de Pessamit au sujet du projet de raccordement des lignes de transport d'Hydro-Québec entre les postes Micoua et Saguenay Photo : Radio-Canada / Olivier Roy-Martin

La ligne parcourt combien de kilomètres sur la zone habitable du caribou? Plus les deux autres lignes qui sont en plus de ça, qu'est-ce que ça représente comme superficie par rapport aux 5000 kilomètres du caribou forestier de Pipmuacan?

La population locale de caribou touchée compte entre 200 et 400 individus, selon le ministère de la Faune.

Une biologiste du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Sandra Hoppel, mesure l'impact du projet sur les caribous. « L'impact au niveau de la démographie, de la population, il va être très peu perceptible. »

Sandra Hoppel, biologiste du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs lors d'une audience du BAPE à Baie-Comeau pour le projet de raccordement d'Hydro-Québec entre Micoua et Saguenay Photo : Radio-Canada / Olivier Roy-Martin

L'impact au niveau du comportement du caribou ­[...] ça va créer un évitement par le caribou là, une perte d'habitat local pour ce caribou-là qui fréquentait ce territoire. Sandra Hoppel, biologiste, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Hydro-Québec limiterait les impacts du projet sur les orignaux, en adaptant son calendrier de travaux de façon à ne pas troubler la période de reproduction.

La société d'État étudie aussi la possibilité de surélever une section des lignes électriques pour protéger le caribou forestier, une option évaluée à 2 millions de dollars.

Marie-Hélène Robert a représenté Hydro-Québec devant le BAPE qui a tenu une audience à Baie-Comeau pour le projet de ligne de transport entre Micoua et Saguenay. Photo : Radio-Canada / Olivier Roy-Martin

En plus de déplacer un camp de la communauté de Pessamit et d'acquérir 13 chalets et résidences pour réaliser le tracé, la société d'État doit obtenir des droits de servitude sur 84 terrains privés.

Les travaux s'échelonneraient de l'automne 2019 à l'été 2022, pour une mise en service à l'automne 2022.

La deuxième partie de l'audience du BAPE sur le projet Micoua débutera le 25 février. La commission recueillera l'opinion et les suggestions du public.

Le BAPE doit soumettre son rapport d'ici le 20 mai.

Avec les informations d'Olivier Roy-Martin