Les 67 d'Ottawa se dirigent vers une saison record

Les 67 d'Ottawa ont de nombreuses raisons de célébrer ces jours-ci. L'équipe compte cinq points d'avance sur les IceDogs de Niagara, deuxièmes de la Conférence de l'Est de la Ligue de hockey de l'Ontario, et est à égalité avec les Knights de London en tête de la ligue.

Non seulement leurs 32 victoires et 68 points en 45 matchs placent les 67 d'Ottawa parmi les meilleures équipes de hockey junior au pays, mais si elle continue à ce rythme, l’équipe pourrait battre le record de victoires (50) et de points (104) en une saison.

Ce succès suscite beaucoup d'enthousiasme parmi les partisans, le nombre de spectateurs au match de vendredi dernier s'élevait à 5517, le plus élevé de la saison.

C'est ce genre d'atmosphère qui règne dans l'équipe, les encouragements des supporters, les sourires des joueurs et tout le reste, c'est le genre d'environnement que l'on veut , a déclaré André Tourigny, entraîneur-chef et vice-président de l'équipe.

C'est comme une drogue. On ne veut pas s'arrêter, on veut continuer. André Tourigny, entraîneur-chef et vice-président de l'équipe

L'entraîneur a ajouté qu'il sait ce que c'est que de perdre, ce qui l'aide à apprécier d'autant plus la série de victoires, et suggère que les changements qu'il a apportés cette année valent bien l'investissement supplémentaire.

Cela comprend des repas chauds pour les joueurs, un entraîneur de conditionnement physique à temps plein et un programme de développement des habiletés.

Une très grande complicité

Quant aux joueurs, ils disent qu'ils ressentent l'excitation, mais qu'ils essaient de rester concentrés sur leur mission.

On est vraiment fier de porter le chandail des 67 , a expliqué Tye Felhaber de Pembroke, qui mène actuellement la Ligue de l'Ontario avec 79 points et 48 buts, deux records en carrière.

Tye Felhaber en est à sa cinquième et dernière saison dans la Ligue de l'Ontario. Aucun joueur junior au pays n'a marqué plus de buts que lui depuis le début de la saison. Photo : Radio-Canada / Hallie Cotnam

L'équipe n'a actuellement pas de capitaine, ni même d’adjoint, mais Felhaber a précisé que cela n'avait pas vraiment d'importance.

Tout le monde dans notre vestiaire connaît le protocole et sait ce qu'il faut faire sur la glace et hors glace pour être un pro , a-t-il dit. Pour nous, ça ne fait pas vraiment de différence si on a une lettre sur notre chandail.

La recrue Alec Belanger, qui a marqué son premier but dans la Ligue de l'Ontario le week-end dernier, s'est fait l'écho de ces sentiments.

Il a décrit l'état d'esprit actuel sur le banc des 67 comme une « amitié virile entre hommes ».

Ce lien que tu as avec les gars, c'est incroyable , a ajouté le jeune homme de 16 ans.

Si vous êtes sur la glace avec eux, vous leur faites confiance pour faire le travail. Alec Belanger

L'équipe est l'une des favorites pour participer au tournoi de la coupe Memorial à Halifax en mai pour la première fois depuis 2005, mais pour l'instant, Tourigny a souligné que les joueurs y vont un jour à la fois.

Nous essayons d'être les meilleurs aujourd'hui et si nous sommes les meilleurs aujourd'hui, demain nous le serons encore! , a conclu l'entraîneur André Tourigny.

Avec les informations de Hallie Cotnam and Andrew Foote