Incendie à l'usine Kuger du secteur Lennoxville

À leur arrivée, vers 21 h 40, le feu était pris au niveau de la machine principale. La brigade incendie de Krugger avait déjà commencé l'extinction ce qui a facilité notre travail et évité la propagation , explique le chef aux opérations au Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Alexandre Groleau.

Même si les dommages sont limités, le chef Groleau soutient que le feu était important. C'était un bon incendie industriel qui faisait rage au-dessus de la machine principale, mais elle n'a pas été touchée. Heureusement, il n'y a pas eu d'arrêt de production. Ils ont pu repartir la machine après notre intervention.

Selon le chef Groleau, ce serait des résidus de papier accumulés sur les conduits de ventilation qui ont pris feu. On intervient quand même assez régulièrement à cet endroit et c'est souvent la même cause.

La structure du bâtiment n'a pas été atteinte.

Une deuxième alarme a été déclenchée pour cet incendie. Une vingtaine de pompiers ont travaillé à éteindre le brasier.