Le siège du conseiller sortant Tobi Nussbaum pourrait être vacant pendant des mois

Le conseiller sortant de Rideau-Rockcliffe a été nommé premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale (CCN) peu de temps après avoir été assermenté pour un deuxième mandat au conseil. Il doit remettre sa démission officielle vendredi.

Je suis extrêmement reconnaissant envers les résidents du quartier pour avoir soutenu mes efforts à l'hôtel de ville et, plus importants encore, pour avoir généreusement investi leurs propres énergies dans la construction d’une communauté plus fortes , a écrit M. Nussbaum dans un communiqué publié jeudi.

Ce fut le plus grand privilège de représenter les citoyens de Rideau-Rockcliffe à l'hôtel de ville d’Ottawa depuis ma première élection en 2014 Tobi Nussbaum, conseiller sortant de Rideau-Rockcliffe.

M. Nussbaum commence son nouvel emploi à la CCN le 4 février.

Le personnel actuel de M. Nussbaum continuera à travailler sur les questions relatives au quartier pendant que quelques collègues du conseil municipal s'occuperont des questions politiques.

Ces conseillers doivent être choisis et approuvés par le conseil, mais les conseillers Mathieu Fleury, Jean Cloutier et Tim Tierney, seront probablement candidats en raison de leur proximité avec le quartier de M. Nussbaum.

Une fois cette question réglée, le conseil devra décider de la façon dont il prévoit combler le siège vacant.

Processus complexe

Pour choisir le remplaçant permanent de M. Nussbaum, les conseillers municipaux ont deux options, telles que définies dans la Loi sur les municipalités et confirmées par le greffier municipal : ils peuvent soit nommer un nouveau conseiller, soit organiser une élection partielle.

Pour être admissible, toute personne nommée doit être âgée d'au moins 18 ans, avoir la citoyenneté canadienne et posséder ou louer une résidence à Ottawa.

Si le conseil prend cette option peu probable, la Ville devra élaborer un processus de demande et d'entrevue pour embaucher le nouveau conseiller.

Selon le scénario le plus probable, les électeurs de Rideau-Rockcliffe retourneront aux urnes quelques mois seulement après le dernier vote.

Selon la loi, une élection partielle ne peut avoir lieu qu'à la fin juin. Tout dépendra de la rapidité avec laquelle les conseillers choisiront une option et du moment où le greffier municipal annoncera la nomination.

Néanmoins, cela signifie que le siège de Tobi Nussbaum sera vacant pour un grand enjeu : le budget de la Ville, qui sera approuvé en mars.

Avec les informations de Laura Osman