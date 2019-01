Justin Trudeau dit aux citoyens de se méfier des propos alarmistes sur l'immigration

Le premier ministre a tenu ces propos jeudi lors d'une assemblée publique dans le nord du Nouveau-Brunswick, où une jeune réfugiée syrienne l'a remercié d'avoir permis à sa famille de venir au Canada.

S'adressant à une foule d'environ 250 personnes dans une école secondaire de Miramichi, M. Trudeau a rappelé que c'était son gouvernement libéral qui avait accordé l'asile à 40 000 réfugiés syriens en 2015-2016.

Il a ajouté que son gouvernement était heureux de pouvoir aider, mais il a insisté sur le fait que ce sont des Canadiens − des membres d'églises et de groupes communautaires, des voisinages et des familles − qui ont fait de l'intégration des réfugiés syriens un succès.

Mais le ton positif de M. Trudeau a changé lorsqu'il a laissé entendre que le monde était devenu de plus en plus craintif et anxieux au sujet de l'immigration.

Lorsque nous ressentons de l'anxiété, il est facile de voir ces peurs augmenter et s'exacerber, menant les gens à montrer du doigt et à blâmer. Justin Trudeau

Selon le premier ministre, il y a des gens qui tentent de provoquer de la peur, de l'intolérance et de la désinformation sur l'immigration à travers le Canada. Il n'a toutefois pas nommé d'individu ou de groupe en particulier.

Il a indiqué qu'il avait hâte de parler de l'immigration aux Canadiens lors de la prochaine campagne.

Plus tôt dans la journée, Justin Trudeau s'était arrêté à Quispamsis, où il n'a promis aucune nouvelle somme d'argent pour les Jeux de la Francophonie de 2021, dont l'organisation traverse des difficultés.

Alors qu'il poursuit sa tournée canadienne préélectorale qui vise à dynamiser les candidatures pour le Parti libéral, le premier ministre a rencontré des familles à la garderie de Quispamsis pour mettre en valeur l'Allocation canadienne pour enfants.

Il s'est assis avec de jeunes enfants qui apprenaient l'alphabet. Il a demandé aux enfants de dire leur prénom et la première lettre de leur prénom.